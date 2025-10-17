La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó este viernes una recorrida por la planta de autopartes Forvia, ubicada en el Parque Industrial Quilmes, en Bernal Oeste, donde también dialogó con las autoridades de la planta, trabajadores y representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

“No les voy a decir a quiénes tienen que votar, cada uno elige lo que quiere y sabe desde dónde hablo. Soy peronista, cristinista, hoy festejo el Día de la Lealtad, creo en la bandera argentina, en la industria nacional, creo en la generación de puestos de trabajos de calidad como los que genera esta empresa, y para eso hay un modelo de país que representa la industria argentina, los derechos de los trabajadores y la defensa de nuestra soberanía, que es el que tiene la banderita argentina en el centro de la boleta, fuerte y al medio: Fuerza Patria, que es lo que necesitamos en este momento”, aseguró Mayra, que destacó la importancia de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“En la zona hemos hecho un polideportivo, un centro de desarrollo infantil, los pavimentos. Y creemos de verdad que en la Argentina es necesario volver a recuperar todo el entramado social y productivo que se da a partir de lugares como este, con las capacitaciones que pueden tener los trabajadores, con la inclusión de muchos jóvenes y de personas de muchos años de trabajo. En eso creemos y queremos que la mayoría también pueda defender el país de esta manera”, señaló.

Durante la recorrida, la Jefa comunal y los funcionarios presentes pudieron observar las diferentes etapas de producción, como también las medidas de seguridad con las que se trabaja. Además, se llevó adelante una reunión que incluyó a los titulares de la empresa, en la que dialogaron de los problemas referidos a la difícil actualidad económica, producto de las medidas llevadas adelante por el gobierno nacional.

Por su parte, el delegado general de SMATA, Ariel Paredes, expresó: “Es un orgullo para el municipio la posibilidad de tener una multinacional acá. Y para Mayra todos tenemos palabras de apoyo y reconocimiento: primero por cómo está Quilmes, y segundo por cómo está abocada a todos los laburantes de la zona”.

En tanto que, la responsable de Recursos Humanos de la planta Quilmes de Forvia, Yesica Rolón, sobre la visita de la Intendenta aseveró: "Estamos muy contentos de que pueda venir, conocernos, entender nuestras necesidades y defender los puestos de trabajo y la industria nacional, y siempre avanzando por más".

Forvia es un grupo de tecnología automotriz que ofrece soluciones innovadoras que hacen que la movilidad sea más segura, asequible, personalizable y sostenible. Con más de un siglo de historia, son líderes mundiales en movilidad sostenible, una posición que les otorga un papel decisivo en el futuro de la industria.

En 2022, dos de los principales proveedores de automatización del mundo unieron fuerzas: Faurecia y Hella se convirtieron en Forvia. Con una cartera de soluciones que abarca 6 grupos de negocios internacionales: interiores, asientos, iluminación, electrónica, tecnología de movilidad limpia y soluciones para el ciclo de la vida, se preparan para impulsar el cambio en la industria.

Estuvieron presentes el secretario de Servicios Públicos de Quilmes, Sebastián García, y su par de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido; mientras que por Forvia, el gerente industrial Argentina, Alberto Delamora; el coordinador de Producción, Facundo Correa, y el gerente de Ventas, José María Hisi; y representando a SMATA, Martín Kucharski, Nicolás Gatto y Nahuel Dabadie, entre otras autoridades y funcionarios.