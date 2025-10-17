Avellaneda fortalece el desarrollo económico local a través de una línea de microcréditos con tasa subsidiada, en convenio con Provincia Microcréditos, empresa del Banco Provincia. Esta iniciativa busca apoyar a emprendedores, trabajadores independientes y pequeños productores.

Hasta la fecha, ya se otorgaron 22 microcréditos, por un total de $53 millones, con un monto promedio de $3 millones por crédito. Esto se suma al financiamiento ofrecido en el marco del programa municipal "Construir Futuro", mediante el cual se otorgaron más de 750 créditos por un total de $137.000.000.

Beneficios de la línea de Provincia Microcréditos:

· Subsidio de tasa de 13 puntos por parte del municipio

· Bonificación adicional de 2 puntos para emprendimientos liderados por mujeres

· Cuotas fijas y en pesos

· Sin comisión de otorgamiento

· Caja de ahorro bonificada al 100% en Banco Provincia durante la vigencia del crédito

Desde el gobierno municipal señalaron que los fondos están destinados a inversiones productivas, adquisición de equipamiento, mejoras en espacios de trabajo y capital de trabajo, como parte de una estrategia de desarrollo con inclusión.

“A partir de estos microcréditos, los emprendedores van afrontando nuevos desafíos gracias a las herramientas que adquieren y en Avellaneda lo hacemos con una mirada colectiva, para ayudar a potenciar su crecimiento”, expresó el intendente Jorge Ferraresi.

“Frente a una situación económica tan difícil, estos convenios muestran la importancia del trabajo articulado entre la Provincia, la banca pública y los municipios para fortalecer el empleo y fomentar el desarrollo productivo local”, sostuvo por su parte Emiliano Bisaro, vicepresidente de Provincia Microcréditos.

“Desde Provincia Microcréditos trabajamos junto a los municipios para potenciar el acceso al crédito porque sabemos que detrás de cada financiamiento hay un trabajador o una trabajadora que apuesta, con esfuerzo, a construir un futuro mejor para su comunidad”, concluyó.

Impacto territorial en la Provincia de Buenos Aires

La línea de microcréditos con subsidio de tasa ya alcanza a 20 jurisdicciones en toda la Provincia de Buenos Aires, consolidando una política de financiamiento local orientada al trabajo independiente y al desarrollo productivo territorial.