La Fiscalía de Cámaras del Departamento Judicial Quilmes oficializó la designación de nuevos agentes fiscales que prestarán funciones en diferentes sedes judiciales de la región. La medida se concretó en cumplimiento de los Decretos n.º 1652, 1706, 1710 y 1712/25 emitidos por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.

Tras prestar juramento el pasado 9 de octubre de 2025, los doctores Estefanía Vanessa Asteggiano, Javier Leandro Barrera, María Eugenia Chiesa y Mariana Cecilia Sasiain fueron incorporados formalmente como fiscales del Departamento Judicial Quilmes.

El acto contó con la presencia del Dr. Marcelo Javier Jesús Dragui, Fiscal de Cámaras del Departamento Judicial Quilmes; la Dra. Gilda Maltas, Defensora General del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús; los jueces de la Excelentísima Cámara de Apelaciones de Quilmes, Dra. Patricia Diana Patanella y Dr. Alejandro Cascio; la Dra. María Noemí Pérez, Defensora General de Quilmes; el Dr. Pablo Leguizamón, Fiscal Adjunto de Cámaras; la Dra. Carina Gil, Jueza de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial La Plata; y la Dra. María Luisa Dugo, exjueza del Tribunal de Trabajo N.º 4 de Quilmes.

En el mismo acto, se definieron las nuevas asignaciones:

El Dr. Javier Leandro Barrera fue designado titular de la UFI N.º 2 de Quilmes.

La Dra. María Eugenia Chiesa, titular de la UFI N.º 11 de Quilmes.

En Berazategui, la Dra. Mariana Cecilia Sasiain asumió como titular de la UFI N.º 1.

En Florencio Varela, la Dra. Estefanía Vanessa Asteggiano fue designada titular de la UFI N.º 8.

Los nuevos magistrados comenzaron a ejercer sus funciones desde el 9 de octubre de 2025, fortaleciendo así la estructura judicial del Departamento Judicial Quilmes y contribuyendo al mejor funcionamiento de la administración de justicia en la región.