La jornada comenzó con el llamado a sesión extraordinaria y la aprobación de una decena de expedientes, en su mayoría girados por el Departamento Ejecutivo, entre los que se encuentran el pedido de licencia por un año, de la intendenta Municipal Mayra Mendoza quien asumirá como Diputada Provincial el próximo 10 de diciembre.

Asimismo, se aprobó la modificación de la Ordenanza 13693/22 que entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2026 y permitirá reorganizar las competencias de los Juzgados de Faltas que aplicará en razón del lugar dónde se haya cometido la infracción. De modo tal que el asiento del Juzgado de Faltas N° 1 y del 3 será el oeste del distrito; el 4 y el 6, el este del distrito y el 2 y el 5, se encargarán de las infracciones de tránsito de todo el partido de Quilmes.

Nuevos Jueces de Faltas

En este contexto, fue aprobada la designación de los nuevos titulares para los Juzgados de Faltas 2 y 3, cuyos cargos serán ocupados por la Dra. Carla Victoria Ocampo Pilla y la Dra. Melisa Giselle De La O, respectivamente.

Convalidación de Convenio Específico Urbanístico

El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, convalidó el Convenio Específico suscripto entre el Municipio de Quilmes y DEINGRA SRL en su carácter de fiduciaria del fideicomiso Nuevo Quilmes Dos. Se trata del primer convenio con desarrollos privados que aportarán para el financiamiento de la obra de la bajada de la AU Buenos Aires-La Plata en Ezpeleta.

Designación de la titular de la Defensoría del Pueblo de Quilmes

Fueron designados al frente de la Defensoría del Pueblo, Evelyn Giancristóforo y los adjuntos Juan Manuel Bernasconi, Mariano Camaño e Ignacio Chiodo. La propuesta y la idoneidad de los funcionarios fue evaluada por la Comisión Permanente de Enlace del HCD y asumirán en los próximos días.

Finalmente se declaró al año 2026 como, “A 50 años de la Dictadura Cívico-Militar Memoria, verdad y Justicia” en el ámbito de la Municipalidad de Quilmes en pos de fortalecer la memoria colectiva. Dicha leyenda será impresa en toda documentación oficial del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo Deliberante.

Sesión Especial

Fue convocada para despedir a los concejales que finalizan sus mandatos, pero estarán en funciones hasta el 10 de diciembre, día en el que asumirán los nuevos ediles electos que ocuparán las bancas por los próximos 4 años.

Concejales salientes

Patricia Capparelli; Florencia Esteche; Ignacio Chiodo; Mariano Casado; José Luis Contreras; Federico D´Angelo; Patricia Ballesteros; Walter Fernández; Evelyn Giancristóforo; María Belén Marón; Rosalina Mendoza y Fernando Pérez.