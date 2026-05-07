El ex represor del denominado circuito Camps-Echecolatz, Domingo Orlando Segura, fue designado por La Libertad Avanza Quilmes como Asesor de Seguridad. Segura, fue exhonerado por la propia dictadura militar debido a una condena por “Apremios Ilegales”, y luego por su participación en la causa conocida como “Aduana Paralela”.

Domingo Orlando Segura ocupó la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Quilmes durante la gestión del devaluado político Francisco “Barba” Gutiérrez, situación que generó el desprecio de la propia CFK. Ahora, son los propios coordinadores de La Libertad Avanza de la Tercera Sección Electoral, Fabricio Martínez, y la quilmeña Estefanía Albasseti, quienes lo suman con los brazos abiertos al espacio que conduce Sebastián Pareja en el territorio Bonaerense.

Segura será el responsable de realizar un Plan de Seguridad para el distrito, cuando no la pudo garantizar durante la Gestión Gutiérrez, y de la que nunca se pudo mejorar tras su paso por el Municipio.