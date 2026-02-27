FACU POMPONIO, el pizzaiolo argentino que sigue marcando tendencia en la gastronomía napolitana. AHopra está en Brown 489 de Quilmes, ademàs de su primer sede en la calle 213 Nro 1486, esquina Vergara, Ranelagh

Todo empezó en el 2019. Y desde allí, la historia no deja de escribirse y sorprender.

Un día, FACU POMPONIO compró 2 kilos de harina y 2 kilos de tomates y preparó 15 pizzas para 15 amigos. Fueron todo un éxito. Entonces decidió probar suerte un poco más profesionalmente. Para eso se fue a Italia y se capacitó.

Abrió una cuenta de Instagram con el nombre Michele, en homenaje a su padre Miguel, que falleció en el 2018. Esta era la mejor manera de recordarlo, y además de tener una conexión con Italia y con sus antepasados.

Un quincho con un horno y una mesa hicieron las veces de pizzería. Michele abría una vez cada 15 días, así, en forma casi precaria. La gente empezó a llegar. Cada vez más. Hasta que una semana antes de iniciar la pandemia, los clientes llegaron a 100 en un solo día. En la cuarentena creció y creció.

Michele Pizza e Amore se convirtió así en tendencia no sólo en Ranelagh sino en toda la zona.

La AVPN -Associazione Verace Pizza Napoletana- la certificó como pizzería napolitana y FACU fue, además, el primer pizzaiolo argentino certificado por esta prestigiosa asociación internacional.

Viajó varias veces a Italia. Trayendo novedades culinarias. Y creciendo como emprendedor. Además, como deportista,

corrió desde su local hasta Mar del Plata. Una maratón épica y a la vez solidaria.

Pero como FACU POMPONIO es inquieto, visionario y autogestivo, fue por más. Encontró un estacionamiento en Quilmes.

Le vio potencial. Hizo una maqueta mental y hoy es una realidad. Manteniendo la estructura y la estética del lugar, nació MICHELE PARCHEGGIO, con la esencia napolitana de MICHELE PIZZA E AMORE pero con un toque más glam, sumando una carta más variada y una barra de tragos que completan la experiencia.

A FACU POMPONIO nada lo detiene. Siempre va por más. Y hoy, anuncia feliz el nacimiento de esta nueva apuesta gastronómica bien argentina, pero con corazón italiano.

@facu_pomponio

@michele_pizzaeamore