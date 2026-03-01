El consumo masivo en Argentina sigue en declive. Según un informe de la consultora Scentia, las ventas retrocedieron un 1,1% en enero de 2026 en comparación con el mismo mes del año pasado, acumulando tres meses consecutivos de baja.
La caída se profundiza en supermercados y rubros esenciales
Los supermercados fueron los más afectados, con una caída del 3% en las ventas, seguidos por los autoservicios independientes (-4,2%) y las farmacias (-2%). Los mayoristas también retrocedieron un 0,8%.
E-commerce y kioscos, los únicos que crecen
En contraste, el e-commerce creció un 33% y los kioscos y tiendas de cercanía aumentaron sus ventas un 2,7%.
Rubros más afectados
- Bebidas sin alcohol: -8,5%
- Limpieza de ropa y del hogar: -4,3%
- Higiene y cosmética: -2,8%
- Productos perecederos: -2,7%.