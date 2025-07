La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó hoy del “Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad” que se realizó en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y que contó con el cierre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof además de la participación de más de cuarenta académicos, referentes del sistema científico y tecnológico y autoridades provinciales.

“Para nosotros, es un honor. Se eligió a Quilmes para hacer este encuentro de reflexión y organización en defensa de las universidades y de las ciencias de nuestro país. Como intendenta, es un orgullo que sea en nuestra ciudad este encuentro tan necesario para poner un poquito en contexto lo que estamos viviendo y la necesaria organización, como decía, en defensa de nuestra ciencia y de nuestras universidades. Sabemos que no hay posibilidad de que nada se realice individualmente o sectorialmente", expresó Mayra en su alocución.

La Jefa comunal continúo: “Las universidades están dentro de un marco y un contexto de defensa de la Argentina y tenemos que poder hacer esto, como ha sucedido en nuestro país allá por 2003, cuando quien era presidente, Néstor Kirchner, a pocos días de asumir, tomó la decisión política de invertir el porcentaje previsto para el pago de intereses de deuda que tenía Argentina y triplicar el financiamiento de la educación pública. La primera ley de dignidad para la educación pública fue con Néstor Kirchner. Esa Ley de Financiamiento educativo que se fue aumentando año a año y que, con el correr con los años de gobierno, y luego con Cristina presidenta, pudimos ver lo que significa en la construcción de un país la defensa de la educación pública. Si hay algo que todos, la mayoría de los argentinos y las argentinas nos une y estamos de acuerdo, y no es un tema solo de los peronistas, sino de la mayoría de la sociedad, es que la educación y la educación pública, gratuita y de calidad es un pilar fundamental de nuestra democracia y de la construcción del progreso de nuestro país”.

Mayra resaltó que: “Las nuevas generaciones hoy nos manifiestan su frustración respecto al futuro que ven en Argentina. Y este es un tema que nosotros tenemos que abordar y ocuparnos seriamente, pensando cómo hacemos para defender la ciencia y las universidades. Cómo hacemos para salir de este momento que nos genera tanta angustia ante la crueldad e insensibilidad del presidente Javier Milei contra las universidades, la eliminación del Ministerio de Ciencia y Tecnología creado por Cristina Fernández de Kirchner, la quita de posibilidades con la eliminación de las becas Progresar, que ayudaban a la trayectoria educativa de nuestros estudiantes. El modo que tenemos de responder a esa frustración, a ese vacío que sienten algunos de esos jóvenes es estar acá, organizándonos, involucrándonos y buscando de la mejor forma que nosotros conocemos, que es hacerle saber en las urnas a Javier Milei que el pueblo argentino quiere defender la universidad pública, quiere defender la ciencia, quiere defender la educación pública y que no van a romper con la democracia que nos han llevado a poder tener gobiernos como el de Cristina, con el que llegamos a crear 19 universidades en nuestro país, una universidad por provincia, para que cada argentino y argentina pueda desarrollarse en el lugar en el que nació y hacer un aporte profesional a su comunidad desde el conocimiento adquirido”.

En tanto, agregó: “Eso es lo que hemos vivido en nuestro país y eso es lo que tenemos que y vamos a volver a vivir porque no nos van a cansar, no nos van a quebrar, no va a haber lugar a impedir que nosotros, de manera mancomunada, sigamos llevando adelante un proyecto de país como el que hemos vivido en la Argentina hace apenas 10 años. Es mucho tiempo de sufrimiento para una persona, es lamentable el camino que ha tomado Argentina desde 2015 a hoy, pero de ninguna manera nos podemos resignar. Tenemos que asumir las responsabilidades de representar: no importa una candidatura o un lugar en la lista”.

La Intendenta aseveró: “Como militantes políticos tenemos que representar los sueños y anhelos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y de todo el territorio argentino. Lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer. Aunque vengan a darnos un salvavidas de plomo con estos dos mil millones de dólares que vienen del fondo. Axel lo podrá explicar mejor cuánto va a durar este dinero. Pero aunque quieran venir a salvarlo con esto, que es un eslabón más de una cadena que nos tiene prisioneros de intereses extranjeros que nada tienen que ver con lo que necesitan argentinos y argentinas, vamos a organizarnos para poder vivir con dignidad. En una Argentina que promueva el trabajo, la educación, la salud, que nos dé la posibilidad de tener acceso a la vivienda, que hoy muchas personas sienten que va a ser imposible. Sueños que creían que no podían ser, con los gobiernos de Néstor y Cristina fueron realidad”.

Y finalizó: “Lo vamos a volver a hacer trabajando en un proyecto colectivo, solidario, empático contra la crueldad y la insensibilidad de Milei. Vamos a trabajar todos juntos para volver a poner a Argentina de pie. Como decimos en Quilmes, con el corazón y siempre para adelante. Gracias a todos y todas”.

Por su parte, el gobernador Kicillof señaló: “Este espacio ha servido para retratar con claridad cuál es la situación que está atravesando el sector: estamos viviendo uno de los ataques más violentos y despiadados contra el sistema universitario, científico y tecnológico de toda la historia argentina. El Gobierno nacional recortó a la mitad el presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología: ya no es simplemente un ajuste, es un intento de destrucción. Ellos se denominan La Libertad Avanza, pero en materia de derechos y de igualdad de oportunidades, representan una libertad que atrasa”.

El Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad fue un espacio dedicado a potenciar el conocimiento como motor del desarrollo y debatir desafíos y oportunidades que se presentan para el sistema científico y tecnológico en la Provincia. Más de 500 inscriptos participaron de los diversos paneles a lo largo de la actividad.

La jornada se estructuró en seis mesas temáticas que se desarrollaron en torno a los siguientes ejes: Inteligencia artificial, automatización y empleo; Producción y ambiente; Ciencia y territorio; Soberanía energética y desarrollo; Desarrollo, arraigo y conocimiento, y salud.

Participaron del encuentro: la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a diputada provincial por Fuerza Patria, Verónica Magario; los ministros provinciales de Gobierno, Carlos Bianco, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el rector de la UNQ, Alfredo Alfonso; los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Brandsen, Fernando Raitelli, y de Lanús, Julián Álvarez; el jefe del bloque de diputados de Unión por La Patria, Facundo Tignanelli y la historiadora, Dora Barrancos, docentes y estudiantes, entre otros.