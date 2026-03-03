Un vecino de la zona nos escribe a El Suburbano para volver a denunciar que en la estación de Bosques, Florencio Varela, sigue en mal estado, a pesar de las promesas del Municipio de mejorar las condiciones del predio. Las fotos enviadas, tomadas el 3 de marzo de 2026, muestran que la situación sigue siendo la misma que en noviembre de 2025.

"Una gran persona y estratega Argentino dijo alguna vez, Tenemos muchos compañeros/as que 'dicen', y no es así tenemos que formar y tener hombres y mujeres que 'hagan'", escribió el vecino, expresando su frustración y descontento con la falta de acción de las autoridades encabezadas por el intendente Andrés Watson.