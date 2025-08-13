Va en la lista libertaria en San Vicente y es Director de Escuela Técnica con obra paralizada por Milei en Quilmes.

Daniel Carlos Loza es Director de la Escuela Técnica N°1 de Quilmes. A su vez figura como segundo candidato a Consejero Escolar por La Libertad Avanza en San Vicente, en las elecciones del próximo 7 de septiembre para ese distrito de la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

A primera vista, llama la atención la lejanía entre su lugar de trabajo y su lugar de residencia, pero ese no es el dato más relevante.

En el video oficial de difusión se lo ve hablando luego de una serie de actividades de formación organizadas por la secretaria de Comunicación del gobierno nacional de Javier Milei, a cargo de su vocero Manuel Adorni.

Evidentemente alejado de las denuncias libertarias sobre "adoctrinamiento" en ámbitos educativos, allí el director Loza admite formar parte de la agrupación “Docentes por la Libertad”.

El dato es que justamente la escuela que encabeza, la Técnica N°1 de Quilmes Oeste tiene iniciada una importante obra de construcción y ampliación de nuevos talleres, aulas y diversos espacios educativos comunes, cuyo financiamiento corría a cargo del gobierno nacional. La obra está hoy y desde diciembre de 2023 absolutamente paralizada.

Esta es una de las maneras que tiene el gobierno nacional de lograr lo que llama déficit cero. Paralizar y desfinanciar obras que asegurarían una mejor calidad de infraestructura educativa para los estudiantes.

En su doble vida, el director se propone como consejero escolar mientras hace riguroso silencio sobre injustas decisiones del espacio político al que pertenece y que afectan de forma directa a su propia comunidad educativa. A sus propios alumnos.

PD: Incluso, desde esta mañana hay dando vuelta en varios grupos de WhatsApp un video del asunto, que mostramos más abaj0.