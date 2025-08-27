Grupo L y Cook Master trabajan en la firma de un acuerdo con el Servicio Penitenciario Provincial para la instalación de una escuela gastronómica que promueva el horizonte laboral y facilite la reinserción de personas privadas de la libertad en la provincia de San Juan

Sebastián Lusardi, director ejecutivo de Grupo L, y Marcelo Delbarba, director de Relaciones Institucionales, visitaron las instalaciones y mantuvieron una reunión con el Prefecto Carlos Suárez, director del Servicio Penitenciario de San Juan; la Alcaide Mariela Medina, jefa de infraestructura y laborterapia; y la Oficial Principal Paula Bretillot, jefa de inclusión laboral.

El encuentro estuvo enfocado en conocer en profundidad las necesidades y capacidades de infraestructura para la concreción de esta iniciativa que promueve el desarrollo de habilidades y le ofrece nuevas oportunidades de reinserción social para proyectar el futuro de estas personas.

Cook Master lleva adelante, desde 2017, un programa de formación en gastronomía en establecimientos penitenciarios, con más de 6500 egresados. Por su parte, Grupo L cuenta con el Programa Nacional de Formación e Inclusión Sociolaboral _Mi trabajo, mi futuro_, destinado a generar oportunidades laborales reales para personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas, las que están privadas de su libertad con penas menores a dos años.

Ambas compañías forman parte de la Red CREER, que nuclea a empresas, organismos públicos, organizaciones sin fines de lucro y cooperativas que trabajan coordinadamente para generar oportunidades, impulsando la reinserción social y laboral de la población carcelaria a través de la capacitación y el acceso a derechos fundamentales, disminuyendo la reincidencia y promoviendo la formalidad laboral.