Febrero continúa con festividades gastronómicas, deportivas, carnavales y circuitos al aire libre para disfrutar en familia y con amigos. Benito Juárez festejará en el Pueblo Turístico Villa Cacique - Barker la 23° Fiesta Provincial de la Frambuesa; Carlos Casares, la 31° Fiesta Nacional del Girasol y La Plata, la 21º Fiesta del Tomate Platense. Tandil, tendrá el 42º Festival de la Sierra; San Pedro, en Gobernador Castro, la 26º Fiesta Provincial del Durazno y la Producción; Florentino Ameghino el 31º Festival del Pueblo.

Lincoln y Guaminí festejarán el Carnaval 2026 ideal para todas las edades. También, Dolores con el 7º Carnaval del Sol; Maipú, la 34º Fiesta Nacional Carnaval de la Amistad; Las Flores, en Rosas, los Corsos 2026 y General Viamonte, el Carnaval de Los Toldos 2026.

En Villa Gesell y Miramar continúan los Paradores Recreo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con propuestas recreativas y servicios gratuitos para toda la familia.

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Durante los meses de enero y de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Más información: @turismopba @recreopba buenosaires.tur.ar

FIESTAS POPULARES

TANDIL

42º Festival de la Sierra

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8, a las 20:00, en el Anfiteatro Municipal Martín Fierro.

Descripción: Viernes, presentación de artistas locales; sábado actuación de

Herederos y el músico Rodríguez; domingo, será una noche de folclore tradicional con Don Argañaraz y la Chacarerata Santiagueña. Cierre a cargo de Jorge Rojas. Entrada arancelada. Organiza la Peña El Cielito y la Municipalidad de Tandil.

Más información: https://www.instagram.com/elcielito_oficial_/ -https://www.facebook.com/ElcielitoOficial - https://www.instagram.com/municipiodetandil/ - https://www.facebook.com/MunicipiodeTandil

SAN PEDRO (Gobernador Castro)

26º Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 20:00 en Agricultores Club.

Descripción: Certamen del durazno, elección de embajadores, reconocimiento a productores y feria de artesanías. Espectáculos musicales: Los Moros, Lautaro Obispo y Miguel Angel. Entrada gratuita. Organiza Agricultores Club y la Municipalidad de San Pedro.

https://www.facebook.com/Fiestaprovincialdelduraznoylaproduccion

CARLOS CASARES

31° Fiesta Nacional del Girasol

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8, desde las 20:00, en Parque Gral. San Martín.

Descripción: Puestos de artesanías y de exposición, patio gastronómico, reconocimientos especiales y elección de representantes culturales. Espectáculos de danza, ballets y presentación de la Orquesta Escuela. Presentación de artistas en el cierre de cada jornada: viernes, Peteco Carabajal; sábado, Tambó Tambó; domingo, Ángela Leiva. Entrada gratuita. Programación: https://www.instagram.com/municasares/p/DSirgD9jzSh/?__d=1%2F%3Fhidemenu%3Dtrue Organiza la Municipalidad de Carlos Casares.

Más información: https://www.instagram.com/municasares/ -

https://www.facebook.com/municipalidadecarloscasares - https://www.instagram.com/fiestagirasol/ -

https://www.facebook.com/Fiestagirasol

BENITO JUÁREZ (Pueblo Turístico Villa Cacique-Barker)

23º Fiesta Provincial de la Frambuesa

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8, desde el mediodía, en el Complejo Polideportivo Loma Negra.

Descripción: Música en vivo, espectáculos infantiles, paseo de artesanías, puestos gastronómicos, productores de frambuesa y visitas guiadas a las plantaciones. Entrada general: $10.000 por los tres días. Programación: https://www.instagram.com/fiestapcialdelaframbuesa Organiza la Municipalidad de Benito Juárez y la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Barker pertenece al programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA.

Más información: www.instagram.com/municipiobenitojuarez/ - www.facebook.com/profile.php?id=100064402131639

FLORENTINO AMEGHINO

31º Festival del Pueblo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 y sábado 7, por la noche, en el predio del festival.

Descripción: Música, danzas, feria de artesanías, patio gastronómico y cantina para instituciones. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Florentino Ameghino.

Más información: https://festivaldelpueblo.com.ar/

https://www.instagram.com/gobiernoameghino/

LA PLATA

21º Fiesta del Tomate Platense

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, de 10:00 a 18:00, en la Estación Experimental de Gorina, calle 501 y 148.

Descripción: Actividades junto a productores y productoras del cinturón hortícola platense. Puestos de tomates, bandas en vivo, recorridas, charlas sobre huerta, cocina en vivo y Feria de Mercados Bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza Grupo Tomate Platense con el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata.

Más información: https://www.instagram.com/grupo.tomate.platense/ -https://www.instagram.com/estacionexperimentalgorina/ - https://www.facebook.com/profile.php?id=100017581725973"

SAN CAYETANO

57º Aniversario Balneario San Cayetano

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 20:00, en el Playón Deportivo.

Descripción: Presentación de bandas como la banda tributo Beatles en vivo, baile y DJ Villarruel. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de San Cayetano.

Más información: https://www.instagram.com/sancayetano_turismo/ - https://www.facebook.com/prensasancayetano7521/?locale=es_LA

CARNAVALES

LINCOLN

Carnaval Lincoln 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8; sábado 14 al lunes 16, a las 21:00, en avenida 25 de Mayo y avenida Massey.

Descripción: Con más de 100 años de historia el Carnaval Artesanal de Lincoln vuelve a sorprender con desfiles de carrozas gigantes, muñecos realizados con la técnica de cartapesta, comparsas y atracciones mecánicas. Espectáculos en vivo con amplia variedad de géneros: cuarteto, cumbia, trap, rock y ska y presentaciones de Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris. Cantinas y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Lincoln fue declarada en 1994 Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Organiza Agencia de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln. Más información: https://carnavalincoln.com/ https://www.instagram.com/carnavalincoln/?hl=es

DOLORES

7º Carnaval del Sol

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 al domingo 8; jueves 12 al lunes 16, por la tarde, en el Corsódromo Antú Kawin.

Descripción: Presentación de las comparsas Kuyén, representando al Club Independiente; Sayén, por el Club Sarmiento y Sheg Yenú, por el Club Ever Ready. Jueves 12 y domingo 15, Carnaval Tradicional con batucadas y agrupaciones; Carnaval de noche, Termas de día: Relax en el Parque Termal 2x1+ 25% off y 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. Entrada gratuita los días 6, 7, 8 y 13 de febrero. El resto de los días, entrada arancelada: $2.000 para locales y $3.000 para visitantes. Jubilados 50% de descuento. Personas con discapacidad, ingreso y estacionamiento gratuito presentando el CUD. Importante: solo pago en efectivo tanto para entradas como para cantinas. Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: https://www.instagram.com/carnavaldelsoldolores/ https://www.facebook.com/CarnavalDolores

MAIPÚ

34º Fiesta Nacional Carnaval de la Amistad

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6, a las 22:00 y sábado 7, a las 21:00; en el Paseo Madero.

Descripción: Viernes a las 22:00, comparsas, reinas visitante, elección de la nueva soberana, Hernán y la Champion Liga y DJ Tiziano. Sábado a las 21:00, La Konga, Quema del Momo y DJ Tiziano. Entrada gratuita. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad con el acompañamiento de la Municipalidad de Maipú.

Más información: https://www.facebook.com/CarnavaldeMaipu?locale=es_LA

www.instagram.com/carnavaldemaipu/

LAS FLORES (Rosas)

Corsos en Rosas 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, desde las 19:30, en el Paraje Rosas.

Descripción: Sábado, corso infantil; 21:30, corso general. Entrada gratuita. Organizan el CEPT N°37 Rosas y la Municipalidad de Las Flores.

Más información: https://lasflores.tur.ar/calendario/ - https://www.instagram.com/turismolasflores/ - https://www.facebook.com/lasflorestur

GUAMINÍ

Carnaval Guaminí 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y 14; domingo 8 y 15, a las 20:00, en el corsódromo de avenida Gregorio García Pereyra.

Descripción: Nueva edición del Carnaval del Arte y la Alegría: Fiesta de la Espuma, desfile de carrozas, carros de ingenio, carros dicharacheros, comparsas y murgas. Entrada general por persona: $8000 anticipada y $10.000 el día de carnaval. Entrada anticipada: https://serviciosweb.guamini.gob.ar/ Con la entrada se participa por el sorteo de un auto 0KM (se sortea el domingo 15 con las entradas de todas la noches), kits de pesca y camping, bicicletas. Ingreso gratuito para menores de 12 años, personas con discapacidad más un acompañante y vecinos de Guaminí. Con la misma entrada pueden ingresar todas las noches. Organiza la Municipalidad de Guaminí.

Más información: https://www.instagram.com/municipalidad.guamini/ - https://www.facebook.com/municipalidad.guamini - https://www.instagram.com/p/DTeIiLmDAW1/ - https://www.facebook.com/turismo.guamini

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos)

Carnaval de Los Toldos 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8; sábado 14 al lunes 16, por la noche, en Av. San Martín.

Descripción: Cinco noches en Los Toldos para disfrutar del trabajo, la creatividad y la pasión de las comparsas y carrozas locales. Sábado por la noche, presentación de Los Reyes del Cuarteto; domingo por la noche, Los Peluca y el Carnaval Infantil. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Viamonte.

Más información: https://www.instagram.com/carnavalviamonte/ - https://www.facebook.com/carnavaldelostoldos - https://www.instagram.com/generalviamonte/ - https://www.facebook.com/viamontemunicipio

GENERAL PINTO (Germania)

Carnavales Populares

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Del viernes 6 al domingo 8, por la noche, en la Calle Córdoba y Nahuel Huapi.

Descripción: Desfile de motivos y batucadas por el recorrido del carnaval. Baile con bandas en vivo: Kevin Quevedo, La 2001, La 440. Cantinas populares a cargo del Club Sportivo Sarmiento. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Pinto.

Más información: https://www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/ -https://www.facebook.com/p/General-Pinto-Gobierno-Presente-100067434391008/?locale=es_LA

MAR CHIQUITA (Mar de Cobo)

Carnaval del Bosque y el Mar

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, por la noche, en Av. Manuel Cobo y Calle La Merced.

Descripción: Contará con las presentaciones de Javi Circo, Atlántida Queda Lejos, Talleres Batuka, La Clara no tan Santa, Los Mugrientos, Operación Rosa, Rosa, La Poderosa Kayden Comparsa, Papaya Santa Cumbia del Mar. Orquesta Popular Costera, Murga Parlantes en el Corazón, La Mestiza Cuerda de Candombe, Despuntando Vicios, El Balde y los 5 ladinos, Estrella de Mar Comparsa y Melodía de Barrio Cumbia. Entrada gratuita. Organizado en conjunto por la Sociedad de Fomento, el Centro de Jubilados y Pensionados Avanzar, la Unidad Sanitaria y los Bomberos de Mar Chiquita.la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: http://redcultural.marchiquita.gob.ar/?page_id=693 - https://marchiquita.tur.ar/web/fiestapopular/6

EVENTOS CULTURALES

LUJÁN (Pueblo Turístico Carlos Keen)

Bici Cine

ENTRADA GRATUITA

Fecha,hora y lugar: Viernes 6 y sábado 7, a las 20:00, en el Galpón Ferroviario.

Descripción: Proyección al aire libre, feria de instituciones, emprendimientos locales y propuestas gastronómicas. Entrada gratuita. Bici Cine continuará los días 13, 20 y 27 de febrero. Carlos Keen forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de PBA. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: https://www.instagram.com/culturasyturismolujan/ - https://www.facebook.com/culturasyturismolujan

LUJÁN (Pueblo Nuevo)

Truck & Birra Tour

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, desde las 18:00, en Pueblo Nuevo.

Descripción: Música, feria de artesanías, patio gastronómico y cervecero. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján.

Más información: https://www.instagram.com/culturasyturismolujan/

EVENTOS DEPORTIVOS

TRES ARROYOS (Claromecó, Reta y Orense)

64º edición 24hs de la Corvina Negra

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, desde las 15:00 y domingo 8, a las 15:00, desde las inmediaciones del Médano Verde hasta la Albúfera, en dirección al Balneario Reta y desde el faro hacia Orense.

Descripción: El evento ofrece más de 420.000.000 millones de pesos en premios. No se suspende por mal tiempo. Inscripción arancelada. Organiza el Club de Cazadores de Tres Arroyos con el acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información:

https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/64o-edicion-24hs-de-la-corvina-negra/

www.instagram.com/turismo.tresarroyos/ www.facebook.com/turismo3a - tresarroyos.gov.ar

GENERAL JUAN MADARIAGA

22° 5 Millas Nocturnas

Fecha, hora y lugar: Viernes 6, a las 22:00, en el Polideportivo Municipal.

Descripción: Competencia nocturna por calles de la ciudad. Categorías cada 5 años, medallas finisher, premios y reconocimientos a los running team participantes. Inscripción previa y arancelada. Organiza la Municipalidad de General Madariaga.

Más información: https://www.turismo.madariaga.gob.ar/agenda

https://www.instagram.com/p/DRuTfM7kZrx/?igsh=ZnZldjJ6OGVqaGZ0

MONTE (San Miguel del Monte)

Carrera Flúo 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 21:00, en la Laguna de Monte.

Descripción: Distancias de 11, 5 y 2 kilómetros. Carrera Kids, modalidad participativa, al finalizar la carrera principal, sin inscripción previa. Música en vivo. Inscripción en el siguiente link: https://www.corredoresdezonasur.com/inscripciones/2026/fluo_2026.html. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Monte.￼

Más información: https://www.instagram.com/p/DSX7XbGke-L/ https://www.instagram.com/deportes_monte/ç

CORONEL SUÁREZ (Cura Malal)

Bicicleteada Nocturna a Cura Malal

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 de febrero, a las 20:00, en el playón de la estación de trenes.

Descripción: Recorrida para conectar con la naturaleza y la noche de verano. El trayecto finaliza en la pulpería La Tranca, para disfrutar de una experiencia gastronómica única y música folclórica. Entrada gratuita. Se abona lo que se consume en la pulpería. Con inscripción previa. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.instagram.com/suarezturismo - www.facebook.com/suarezturismo

LAPRIDA

Pedaleando al Paraíso

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, desde la mañana, en el Complejo Municipal el Paraíso.

Descripción: Encuentro gratuito para aficionados a viajar en bicicleta. Charlas técnicas y experiencias compartidas, camping, piletas y fogón. Inscripción previa mediante el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7E5kbHHXdtvTuoGM4_68IB5CW5RCBsEvMJQpLPnmVnPr07Q/viewform Actividad gratuita (para quienes lleguen en bicicleta). Organiza la Municipalidad de Laprida.

Más información: https://www.facebook.com/lapridaturismo - https://www.instagram.com/lapridaturismo/?hl=es

SAN CAYETANO

2° SanCa Corre

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 09:00, en el balneario.

Descripción: En las distancias de 10 y 5 kilómetros, competitivos; 5 kilómetros, caminata. Puestos de hidratación y fruta para todos los participantes. La instancia competitiva será arancelada y para los caminantes, gratuita. Inscripción: 2262 661129. Organiza la Municipalidad de San Cayetano.

Más información: https://www.instagram.com/sancayetanomunicipio/

VISITAS GUIADAS

CAMPANA

Campana desde el Río

Fecha, hora y lugar: Sábados de febrero a las 17:00 y 18:00, desde el muelle de la costanera.

Descripción: Recorrido de cincuenta minutos para conocer los atractivos naturales del delta campanense. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscribirse los jueves a partir de las 10:00, en la Casa de Turismo e Islas ubicada en Manuel Iglesias 110, en la costanera local. Organiza la Municipalidad desde Campana.

Más información: - www.instagram.com/campanagov - www.facebook.com/municipalidaddecampana

Eventos sujetos a modificaciones por el organizador y/o Municipio.