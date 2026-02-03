Lanús Gobierno informa que desde el lunes 2 al sábado 7 de febrero se llevará adelante una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! en distintos espacios públicos del distrito, con el objetivo de que las y los lanusenses puedan acercarse a dejar sus residuos reciclables. Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes de 10 a 13, mientras que el sábado será de 10 a 17.

El lunes 2 de febrero, el operativo comenzará en las plazas Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200) y Alajarín de Remedios de Escalada (Cnel. Rauch N° 3520). En tanto, el martes 3 las postas estarán presentes en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y en el Parque Lineal (avenida General Pinto N° 4700, Monte Chingolo).

Durante el miércoles 4, la iniciativa se desarrollará en el barrio Obrero (Chaco y Cnel. Murguiondo, Valentín Alsina) y en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste). El jueves 5 funcionará en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli).

Está propuesta continuará el viernes 6 en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900) y Capitán de los Andes de Lanús Oeste (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863). Finalmente, el operativo cerrará el sábado 7 en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada), de 10 a 17.

En cada una de las postas se recibirán residuos limpios y secos como vidrio entero, cartón, papel, metal y plástico. Además, se aceptarán residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), y quienes lo deseen podrán retirar semillas de temporada.

Cabe destacar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.