Ambientalistas nucleados en el Foro Rio de la Plata han vuelto a poner e grito en el cielo, nuevamente por el avance urbano sobre bañados, valles de inundaciones y bosques nativos que se encuentran entre la autopista y el Río de la Plata, desde el límite con Quilmes hasta la Planta de Pretratamiento de líquidos cloacales de AySA, en Bernal. "Se trata de una extensión de la zona urbana avanzando sobre otra parte de la planicie baja, que estudios realizados hace apenas algo más de dos años consideraron que debería ser zona natural protegida, ya que es de alto valor ambiental, pero que además es considerada como Reserva Ambiental Ribereña por el propio Código Urbanístico de Berazategui", agregaron.

Recordaron además que organizaciones ambientales ya habían denunciado el tema, donde incluso hay e,presarios que prevén la construcción de edificios de varios pisos, viviendas unifamiliares, centros comerciales, depósitos industriales y otras obras civiles y comerciales.

Agregaron que por estas hora incluso hay una una decena de máquinas pesadas "que a gran velocidad están realizando un descomunal movimiento de suelo, elevando el territorio; canalizando el arroyo existente; y abriendo calles y lagunas artificiales. Están destruyendo el valle de inundación y construyendo un nuevo barrio cerrado".

Ante esta realidad los grupos ambientales le han pedido al Municipio y a la Provincia para que informe sobre cualquier autorización o convalidación de obras y que, de no existir, tomen las medidas de fiscalización y/o sanción necesaria para evitar un daño ambiental en un área de alto valor ambiental.

"Esperamos una rápida acción que pare el desastre, aunque como lo hemos repetido infinidad de veces solo creemos en una gran presión social sobre las autoridades y la Justicia para evitar estos atropellos", finalizaron expresando.