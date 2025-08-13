El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, advirtió que “la falta de entrega de patentes es una situación crítica y responsabilidad 100% de Nación” tras el cierre de la Casa de la Moneda.

En diálogo con FM Futurock, señaló que el problema crece mes a mes, con un número cada vez mayor de vehículos circulando sin dominio visible. “Muchos tienen el certificado de tramitación, pero otros lo hacen por viveza, lo que complica la fiscalización, la prevención de accidentes y la investigación de delitos”, afirmó.

Para afrontar la situación, Marinucci anunció que la Provincia avanza en una resolución para habilitar una placa alternativa de carácter oficial. “Si Nación regulariza la entrega, quedará como normativa para casos puntuales, como robos, extravíos o pérdidas por inundaciones”, explicó.

Además, cuestionó a quienes retiran voluntariamente la chapa para evadir fotomultas: “Las cámaras están para prevenir infracciones, no para recaudar, y quienes critican su uso son muchas veces los mismos que incumplen la ley”.