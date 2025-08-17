VIDEO: La feroz reacción de barras Cerveceros frente al plantel y dirigentes aumenta la crisis institucional

Un grupo de hinchas y barras de Quilmes interceptó y agredió el sábado a la noche al micro que transportaba al plantel Cervecero en el ingreso al Estadio Centenario, sobre Vicente López, luego de la derrota del equipo contra Los Andes. Una veintena de hinchas increparon a los jugadores por el mal rendimiento deportivo del equipo, lanzando insultos y golpes contra el vehículo.

A pesar de los incidentes, afortunadamente no se registraron heridos. El video difundido por El Suburbano tuvo amplia repercusión y se vitalizó de inmediato.

Ademas de esas duras imágenes, aparecieron en varios vehículos de los jugadores afiches con advertencias por los próximos resultados por la espada de Damocles del descenso sobre la cabeza. Todo surge a escasas semanas del cierre de listas y renovación de autoridades en el Quilmes Atlético Club, lo que no hace mas que aumentar la crisis que se vive en la institución. https://elsuburbanodigital.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-16-at-22.21.39.mp4