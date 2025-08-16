La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó el viernes por la noche junto a miles de quilmeños y quilmeñas de una nueva edición del festival “Somos Quilmes”, en el marco del 359º aniversario de la ciudad, que se llevó adelante en la plaza De las Colectividades, ubicada en la intersección de las avenidas Carlos Pellegrini y Vicente López, en el barrio La Colonia, de Quilmes Oeste, en una jornada a pura música y coronada con la presentación de la reconocida banda de cumbia Damas Gratis.

“Feliz cumpleaños a nuestro lugar en el mundo, este municipio maravilloso no solamente por sus plazas, por sus barrios, sino por su gente. Tenemos que sentirnos orgullosos de este lugar en el que vivimos porque la comunidad de Quilmes es lo más lindo que uno puede encontrar. Les quiero agradecer de todo corazón porque están disfrutando lo que pensamos con mucho amor, una fiesta para todas y para todos los quilmeños”, expresó Mayra desde el escenario frente a la multitud que presenció el cierre del festival.

Y subrayó: “Voy a trabajar siempre, desde el lugar que me toque por Quilmes y para Quilmes, con el corazón y siempre para adelante. Disfruten Quilmes, acompáñennos, ayúdennos para hacer todo lo que falta hacer en este querido lugar”.

En este marco, el cierre de la jornada estuvo a cargo de la renombrada banda de cumbia, Damas Gratis. Previamente, se presentaron Orquesta Kaluqueña, Batalla de Crews, Granja X, Juan Manuel y Ale Vega, Noches del Conurbano, Unidad Básica, 69 Demonios, Sindicato del Groove, Traperos, La Máquina del Rock and Roll, Dilo!, Alsolo, y la Orquesta Municipal de Tango y los Bailarines Marcela Capurro y Mariano Norri.

Durante la actividad, que se desarrolló con entrada libre y gratuita, se instalaron stands gastronómicos y foodtrucks con precios accesibles para todos los bolsillos, como así también una feria de emprendedores locales. Además, se montó el escenario principal en la esquina de las avenidas Carlos Pellegrini y Vicente López, en el que se realizaron los shows artísticos y musicales en vivo desde el mediodía.

Cabe resaltar que la jornada contó un importante operativo de seguridad, tránsito, limpieza y de fiscalización, con la finalidad de que los presentes se acercaran en familia a un espacio público seguro y con las mejores condiciones.

Al respecto, los vecinos y vecinas mostraron su alegría por el festival. Una de ellas y oriunda del barrio, Vanesa Reta, sostuvo que “vinimos a comer algo y a dar una vueltita, y lo encontramos todo muy lindo, fue muy buena la atención de los chicos y también la seguridad”. A la vez que Nerea Godoy, vecina de Ezpeleta, contó que “que hagan este tipo de eventos me parece algo muy bueno porque nos conectan como comunidad en general”.

En este contexto, Mayra entregó certificados de habilitación de foodtrucks a tres emprendimientos locales: “Bluebeer”, de cerveza artesanal; “El Tequemóvil”, nacido hace 4 años y especializado en venta de tequeños, y “Vissanto”, de más de 12 años y dedicado a la comercialización de empanadas. Esta documentación les permiten formalizar su actividad comercial en el distrito y simboliza el apoyo municipal al sector gastronómico local.

Sobre esto, el titular de Bluebeer, Diego Arena, aseveró que “la entrega de esta habilitación se dio de forma ágil y nos pone muy contentos porque nos hace sentir seguros”, mientras que el titular de El Tequemóvil, Leonel Pecherski, destacó que “este tipo de eventos a la parte gastronómica local le ayuda mucho por la cantidad de gente que viene a disfrutar”.