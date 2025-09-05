La Libertad Avanza Quilmes realizó capacitación de fiscales y cierre de campaña en San Francisco Solano

Solano fue escenario este jueves de una jornada clave para La Libertad Avanza Quilmes. Con la presencia de más de 500 fiscales, el espacio que conduce Daniel Rolón junto a Esteban Hoyos llevó adelante una intensa capacitación de cara a las elecciones y un acto de cierre de campaña que congregó a la militancia local.

El encuentro tuvo como eje central reforzar el rol de los fiscales en la defensa del voto y ultimar detalles organizativos para la jornada electoral. Durante la capacitación se compartieron lineamientos, protocolos y herramientas para garantizar un comicio transparente y ordenado.

Rolón y Hoyos destacaron el crecimiento sostenido del espacio libertario en el distrito y remarcaron la importancia de la fiscalización como pilar para cuidar la voluntad popular. “La fuerza de cada fiscal es la que asegura que el esfuerzo de toda la militancia se vea reflejado en las urnas”, subrayaron.

La jornada concluyó con un mensaje de unidad y compromiso rumbo a la elección, donde los referentes locales reafirmaron su convicción de seguir construyendo una alternativa de gobierno basada en los valores de libertad, orden y desarrollo para Quilmes y la provincia.