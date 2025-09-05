La intendenta de Quilmes y candidata a 3ª Diputada Provincial de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, Mayra Mendoza, y la candidata a 1ª Concejala por FP, Ceci Soler, encabezaron el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria Quilmes, en San Francisco Solano, que tuvo el acompañamiento de cientos de militantes, vecinos y vecinas, y donde se escuchó el mensaje de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que momentos antes subió a sus redes.

En el acto realizado en la renovada plaza De las Lágrimas, ubicada en la avenida San Martín y calle 889, Mayra resaltó la importancia que tiene esta elección legislativa tanto para el distrito como para la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ponerle un freno a las políticas que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Una vez en el escenario y luego de interactuar con los presentes respecto de las obras que se hicieron en Solano durante su gestión, en el que los vecinos nombraron al nuevo edificio del ISFDT Nº 83, el asfalto de calle 853, el Natatorio Municipal, el ingreso a La Matera y el Parque Ciudad de los Deportes, entre otros, Mayra aseguró: “el objetivo de nuestra gestión, es que los más chicos vivan en un lugar mejor que el que crecimos y vivimos nosotros”.

“Esta plaza tiene que ver con la organización de los vecinos y con la posibilidad de que, en este caso, el Estado Municipal esté presente. Porque esto está hecho todo con fondos propios, con el aporte de los vecinos y vecinas con su tasa municipal. Porque ustedes ya saben que desde que gobierna este personaje de Javier Milei, desfinanció las obras públicas y dejó abandonadas cosas que eran muy importantes para nuestro municipio, redes de agua, la obra de la estación de tren Héroes de Malvinas, la construcción de 10 escuelas, de las que 5 vamos a terminar con fondos municipales”, indicó Mayra, acompañada por integrantes del Ejecutivo local, ediles de UP y las y los candidatos a Concejales y a Consejeros Escolares de Fuerza Patria Quilmes.

Y afirmó: “Quiero que sepan que a partir de diciembre me va a tocar cuidar a Quilmes desde otro lugar, pero lo que no tiene que estar en duda y sépanlo todos, de que voy a estar trabajando el doble por este municipio. No voy a aflojarle nunca a trabajar por Quilmes hasta ver lo que soñamos entre todos y lo que sabemos que nos merecemos”. En este línea, instó a votar a Ceci Soler: “Quiero pedir que en esta elección del 7 de septiembre acompañemos el proyecto de trabajo que venimos llevando desde diciembre del 2019 y a la primera candidata a Concejala, Ceci Soler, que es nuestra secretaria de Obras Públicas y una compañera con la que caminamos y militamos hace mucho. Es la expresión de ese diseño de esa planificación, de ese trabajo que Quilmes y nuestros barrios necesitan: esa infraestructura, el desagüe, la cloaca, el pavimento y la reurbanización”.

Tras mencionar los 200 millones que ayer gastó el ministro Caputo para contener al dólar, expresó que “con esa plata se podría haber hecho el aliviador que tanto necesitamos en la cuenca de estos arroyos. Por eso, esos temas, como el endeudamiento con el FMI, que a veces parecen lejanos a nosotros tienen que ver con nuestra vida cotidiana, porque les saca posibilidad y futuro a nuestros hijos. Tenemos que defender el futuro de Quilmes, la Provincia y la Argentina y las capacidades que tenemos como país para poder recuperar de tanto daño y de la destrucción que está llevando adelante Milei. Y eso es votando a Fuerza Patria”.

Y finalizó haciendo mención a la proscripción de Cristina: “No podemos permitir que eso suceda en nuestro país y que quieran acusar a quienes llevaron adelante los mejores años de gobierno para todos y para todas. Porque hoy en este escenario, como candidata a Diputada Provincial por la Tercera sección electoral, tendría que estar Cristina Fernández de Kirchner, que es nuestra presidenta de corazones, la mujer que ha demostrado que por su coraje, por su valentía y por las ideas que llevó adelante para transformar la patria, hoy la tienen secuestrada siendo una mujer inocente. Porque un grupo de mafiosos que integra la Corte Suprema de Justicia, no quisieron que ella sea candidata para que el pueblo la elija”.

En este contexto, se escuchó el mensaje que envió Cristina a la militancia pero también, a la ciudadanía en general “que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores, de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no sólo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa. Porque hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes”.

En otro tramo, CFK refutó a Milei cuando anoche dijo que lo de las coimas de la hermana con los remedios de las personas con discapacidad era una opereta de la oposición, por lo que pidió bautizarlo como el “presidente cara de piedra”. Y afirmó: “el que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos, es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la ANDIS. Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”.

“Finalmente, y en cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr. Y fíjese una cosa, que sin embargo nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente de algún modo trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente”, señaló la ex Presidenta.

Por último, Cristina pidió: “Este domingo 7 de septiembre es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino, y sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho”.