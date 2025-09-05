El primer candidato a concejal por Fuerza Patria Avellaneda recorrió Villa Corina junto a miles de vecinos

Jorge Ferraresi encabezó la tradicional Caminata para la Victoria con la que se cierra desde hace años la campaña electoral del oficialismo de Avellaneda.

Acompañado por la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra y el resto de los integrantes de la lista local de concejales y consejeros escolares, además de una multitud de avellanedenses y representantes de instituciones barriales que abrieron sus puertas a lo largo de la recorrida para recibir a los candidatos y candidatas.

La caminata comenzó en Los Pozos y Suipacha y finalizó frente al club Pichocho, de Villa Corina. Se trata del mismo trayecto realizado por el ex presidente Néstor Kirchner durante la campaña electoral del 2009.

En su discurso, Ferraresi remarcó: “En estas caminatas nos abrazamos y nos damos fuerzas para lograr un gran triunfo el próximo domingo y ya el lunes empezar a construir la victoria del 2027 y hacer que Axel Kicillof sea el presidente de todos los argentinos".

Para finalizar el evento, se llevó a cabo un gran festival musical que contó con la presencia de artistas como Mario Pereyra, Martín Masía y otros músicos populares que se sumaron a este encuentro.