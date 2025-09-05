El intendente de Lanús, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron las obras integrales desplegadas en la intersección de las calles Madariaga y Camino General Belgrano, Lanús Este; uno de los accesos más importantes a la ciudad, en el que existía un basural crónico.

“Estamos muy orgullosos de estar logrando significativas mejoras en los ingresos a nuestro Municipio y, sobre todo, nos da una gran satisfacción hacerlo con fondos propios. De esta forma, seguimos construyendo la ciudad que nos merecemos todas y todos los vecinos", remarcó el Intendente.

Entre los trabajos finalizados, se arreglaron cordones y se repararon el perímetro y las rampas. También, se llevaron adelante tareas de pintura y se emplazó moderno mobiliario urbano para que las personas disfruten en su tiempo libre.

Además, se colocaron cámaras lectoras de patentes que se integran al anillo digital del distrito. A su vez, se puso en valor un centro comunitario donde se dictarán talleres de oficios y culturales gratuitos.

Desde el comienzo de la gestión, Lanús Gobierno inició un proceso de erradicación de diferentes basurales históricos situados en distintos barrios. Entre otras labores, se inauguró una plaza en Chubut y Hernandarias, en Villa Caraza, en el marco del Parque Lineal del Oeste.

Además, se intervino la esquina situada en Almeyra y Centenario Uruguayo, Remedios de Escalada. Allí, se pintó un mural en homenaje al Gol del Siglo que fue concretado por Diego Armando Maradona.

Acompañó al intendente, Julián Álvarez, y al secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi.