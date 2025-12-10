Lanús Gobierno informa que se encuentran abiertas las inscripciones 2026 para que los vecinos y las vecinas puedan anotar a sus hijos, hijas y familiares, de forma presencial, en los diferentes jardines municipales que hay en el distrito.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 1 “Alfonsina Storni”, ubicado en la calle Cnel. Warnes N° 3680, en Lanús Oeste, las vacantes disponibles son para sala de cuatro años en modalidad de jornada completa y las inscripciones se realizan en el lugar de lunes a viernes, de 9 a 12. Para más información, pueden comunicarse vía mail a [email protected] o telefónicamente al 4357-5151.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 2 “Los Leoncitos”, situado en Cnel. Burela N° 2065, en Gerli, las vacantes rigen para salas de 2 y 3 años en turno mañana, y para salas de 3, 4 y 5 años en turno tarde. Las anotaciones se llevan adelante de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 13 a 16. En caso de requerir más información, los interesados y las interesadas deberán enviar un mail a [email protected] o llamar al 4357-5134.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 3 “Santa Teresita” en Otamendi N° 283, en Lanús Oeste, se otorgan vacantes para salas de 3, 4 y 5 años tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Las mismas pueden solicitarse en el lugar de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 13 a 16. Los medios de contacto del sitio son el mail [email protected] y el teléfono 4357-5153.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 5 “Lihuen Suyai”, en Bustamante N° 2615 en Lanús Este, se brindan vacantes para salas de 3, 4 y 5 años en jornada completa. Las inscripciones son de lunes a viernes, de 9 a 12 y los medios de contacto del establecimiento son el correo [email protected] y el teléfono 4357-5135.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 6 “Madre Teresa de Calcuta”, en Paso de Burgos N° 697, en Valentín Alsina, hay vacantes disponibles para salas de 3 y 4 años en jornada completa. Las mismas se solicitan en el lugar de lunes a viernes, de 9 a 12. Para más información, los ciudadanos y las ciudadanas pueden enviar un mail a [email protected] o llamar al 4357-5128.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 9 “Color Esperanza”, en Cnel. Bueras N° 4860 en Monte Chingolo, hay vacantes para salas 3, 4 y 5 años en jornada completa. Pueden gestionarlas en el jardín de lunes a viernes, de 9 a 12. Quienes tengan alguna inquietud, tienen la posibilidad de escribir al mail [email protected] o llamar al 4357-5125.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 10 “Eva Perón”, en calle Cnel. Murature N° 4136, en Lanús Oeste, las vacantes disponibles son para salas de 3, 4 y 5 años en jornada completa. Las inscripciones son lunes a viernes, de 9 a 12 y los medios de contacto son el mail [email protected] y el teléfono 4357-5145.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 11 “María Montessori” en Oncativo N° 712 en Lanús Este, las vacantes disponibles son para salas maternal y de 3, 4 y 5 años, en turno mañana y tarde. Las mismas se brindan en el lugar de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 13 a 16. Para más información, los vecinos y las vecinas pueden escribir al mail [email protected] o llamar al 4357-5129.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 12 “Pulgarcito”, en la calle Resistencia N° 1524 en Lanús Oeste, se entregan vacantes para salas de 3, 4 y 5 años, en turnos mañana y tarde. Las inscripciones se hacen de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 13 a 16. Los contactos del jardín para despejar cualquier consulta son el mail [email protected] y el teléfono 4757-5132.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 13 “Crecer Jugando”, en Martinto N° 1073 en Monte Chingolo, hay vacantes para las salas de 3, 4 y 5 años, en turnos mañana y tarde. Las mismas se solicitan de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 13 a 16. Los medios de contacto son el mail [email protected] y el teléfono 4357-5133.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 14 “Tiempo de crecer”, en Ucrania N° 4020 en Lanús Oeste, se brindan vacantes para las salas de 3, 4 y 5 años, en turno mañana y se solicitan de lunes a viernes, de 9 a 12 y 13 a 16. Para más información, los interesados y las interesadas pueden escribir al mail [email protected] o llamar al 4357-5144.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 15 “Victoriano Arenas”, en Paso de Burgo N° 82 en Valentín Alsina, hay vacantes disponibles para las salas de 3, 4 y 5 años en turno tarde. Las anotaciones son de lunes a viernes, de 13 a 16. Los medios de contacto de jardín para hacer consultas son el mail [email protected] y el teléfono 4357-5154.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 16 “El Pimpollito”, en Domingo Purita N° 2278, en Remedios de Escalada, están disponibles las vacantes para las salas de 3, 4 y 5 años en turno tarde. Pueden solicitarla de lunes a viernes, de 13 a 16 y los medios de contacto del lugar son el correo [email protected] y el teléfono 4357-5124.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 17 “Crecer Feliz”, en calle Margarita Weild N° 5309 en Lanús Oeste, hay vacantes para las salas de 3, 4 y 5 años en turno mañana y en la sala de 4 años en turno tarde. Las inscripciones se hacen de lunes a viernes, de 13 a 16. Para requerir más información, están disponibles el correo electrónico [email protected] y el teléfono 4357-5157.

En el Jardín de Infantes Municipal N° 18 “Pichoncitos” en Gdor. Ugarte N° 3589 en Remedios de Escalada, las vacantes son para salas de 3,4 y 5 años en turno tarde, y se obtienen de lunes a viernes de 13 a 16 en el lugar. Los medios de contacto son el mail [email protected] y el teléfono 4357-5178.

Por último está el Centro de Desarrollo Infantil “Villa Jardín”, en Osorio N° 3026 en Lanús Oeste, con vacantes para las salas de 1 y 2 años en turno tarde. Para acceder a las mismas, los interesados y las interesadas deben acercarse al lugar de lunes a viernes, de 9 a 12. Para más información pueden escribir al mail [email protected] o llamar al 4357-5178.