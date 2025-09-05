La agrupación política Fuerza Patria Varela realizó el acto de cierre de su campaña electoral, con una masiva convocatoria en el municipio, de cara a las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre. Bajo el lema "Somos Comunidad, Florencio Varela", la jornada buscó movilizar el apoyo de los vecinos y vecinas del distrito.

El evento contó con la presencia y el respaldo del actual intendente, Andrés Watson, quien fue el principal referente de la convocatoria. El cierre de campaña se enfocó en un mensaje de unidad, destacando que "los barrios dijimos presente", en un claro intento de visibilizar el apoyo de las bases.

La organización agradeció la participación de Matías Schneeberger, actual subsecretario de Gobierno del municipio, por su rol. También estuvieron presentes y fueron mencionados otros candidatos y colaboradores, como Facundo Maximiliano Coria, Andrea Duarte, y Fabio Román.

El acto sirvió como un llamado final a los votantes para acompañar la boleta de Fuerza Patria, reforzando el mensaje de continuidad y progreso para Florencio Varela. La campaña cierra con un claro objetivo de consolidar su presencia en las urnas y mantener el rumbo del gobierno local.