Con un multitudinario acto que marcó el fin de su campaña electoral, la agrupación política Fuerza Patria Quilmes reunió a militantes y simpatizantes para el cierre de su campaña de cara a los comicios del próximo domingo, 7 de septiembre.

El evento, que tuvo lugar en un espacio central de la ciudad, contó con la presencia de la actual intendenta, Mayra Mendoza, quien fue la principal oradora de la jornada. Mendoza agradeció el apoyo de "las compañeras" y destacó la importancia de la participación ciudadana para "el futuro de nuestros vecinos y vecinas".

Además de la intendenta, el acto incluyó la participación de otros candidatos clave de la lista, como Cecilia Soler, junto a Facundo Maximiliano Coria y Andrea Duarte. La jornada estuvo marcada por un fuerte mensaje de unidad y agradecimiento a la militancia, considerada la fuerza motora de la campaña.

El mensaje principal se centró en la necesidad de consolidar el proyecto político actual en el municipio, con la meta de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad de Quilmes. La campaña de Fuerza Patria Quilmes culmina así sus actividades proselitistas, a la espera de los resultados que se obtendrán este domingo en las urnas.