La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Local, Ceci Soler, estuvieron presentes este martes en el encuentro Impulsar Quilmes, llevado adelante en el marco del Día de la Industria, y que contó con la participación de más de 200 referentes de la actividad productiva, educativa y social del distrito.

“No nos merecemos que se rompa el entramado productivo que tanto trabajo nos cuesta todos los días a los que estamos acá, que somos laburantes de este país. Lo que queremos en Argentina es que los pibes se eduquen, que puedan tener esta posibilidad de las prácticas profesionalizantes, y que continúen trabajando, un modelo que ya hemos vivido en la Argentina”, sostuvo Mayra, en el evento que se realizó en el Parque de la Cervecería Quilmes, ubicado en Triunvirato al 700, en el oeste del distrito.

Durante el encuentro, la Jefa comunal ponderó la importancia de los planes de gestión bianuales, criticó la falta de financiamiento del gobierno nacional y destacó la importancia de los comicios que se vienen: “Acá veo industriales de toda la vida, representantes de sindicatos, emprendedores que han crecido, hay una amplia representación de lo que somos como comunidad productiva, como sector industrial. Y ustedes más que cualquiera saben de lo difícil que está siendo este momento. Por eso, el 7 de septiembre y el 26 de octubre hay dos modelos de país que se ponen en juego y en esto no es difícil de entender cuál elegir”.

Durante la jornada se desarrollaron dos paneles, uno de ellos sobre “Producción Quilmeña”, integrado por Ceci Soler, representando al Municipio; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones, María Victoria Anadón; la directora del Banco Nación, Laura González, y el presidente de la Unión Industrial de Quilmes, Horacio Castagnini.

En este contexto, Soler aseveró: "Debemos seguir trabajando en estos ejes, junto con otros compromisos, como la puesta en valor de los espacios educativos y el fortalecimiento del diálogo con los sectores productivos. Industria y comercio son centrales para el desarrollo de Quilmes. En este sentido, el vínculo entre educación y productividad es fundamental para nosotros. Allí se reflejan algunas de las líneas de trabajo que mencionaba".

Por su parte, Laura González destacó la labor del organismo que preside en este contexto difícil que atraviesa la Argentina: “El Banco Provincia no se puede correr, se pone de frente. Continúa con los beneficios, sobre todo para aquellos que componen el corazón productivo de la provincia, que son las Pymes”. Mientras que Victoria Anadón agradeció a la Intendenta por estos encuentros y sentenció: “La articulación es público-privada y no hay otra manera que no sea así”.

El segundo panel, denominado “Educación y Trabajo”, trató sobre la experiencia en las prácticas profesionales y fue integrado por los directores de la Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) Nº 3, Sergio Vrkljan; de la EEST Nº 7, Jorge Juares, y del Centro de Formación Profesional Nº 405, Nahuel Muñoz; el secretario de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Raúl Di Tomasso, y la inspectora Técnica, Claudia Rodríguez.

Durante el evento, personal de industrias, comercios, escuelas técnicas, centros de formación, cámaras sectoriales, sindicatos, emprendedores, organismos públicos, cooperativas, titulares de ferias francas, asociaciones civiles, la UNQ y la Universidad Nacional de Avellaneda, y representantes de la economía social y popular estuvieron reunidos para trabajar en conjunto. A su vez en el lugar hubo stands de las EEST Nº 1 , 4 y 5 de Quilmes; Nº 2 de Bernal, y Nº 3 de Solano, que presentaron proyectos para fomentar vinculaciones con las empresas y más adelante fomentar programas de pasantías y puestos de trabajo.

En cuanto a las prácticas profesionalizantes, durante este 2025 el Municipio de Quilmes las desarrolla con 6 instituciones educativas del distrito y más de 80 estudiantes, siendo estas las EEST Nº 2, 3, 5, 6 y 8, y la Escuela de Educación Especial Fronteras Abiertas.

Algunas de las empresas que recibieron a estudiantes para que desarrollen prácticas profesionalizantes son: Bicicletas Futura SRL; Colombi SA; INVAP Ingeniería SA; Automación Micromecánica SAIC; Newton SRL; Omar Vetrano SA; AMA Oil y Cía SRL; Autotag Volkswagen SA; Sealed Air Argentina SA; Tozzi SA; Construcciones y Servicios GM del Sur SRL; Stampin Marek SA; Fiberquil; Milsa SA; Eslingar SA; Thorsa; Bulonera Sur SA; Repicky SA; Quilmes Neumática SA; Acrópolis Cables SA; ST Envasadoras SRL; Integral SYDI SAS; Micro Ómnibus Quilmes SA; El Nuevo Halcón SA; Albens; Service Exel SRL; Expert Servicar SRL; SIT SA; Gora SA; Sanatorio Bernal SRL; Establecimiento Metalúrgico Tapigar SA; Tenas, Luciana Verónica, y Goldaracena, Ángel Iñaki.

Estuvieron presentes los secretarios de Servicios Públicos y candidato a 2º Concejal por Fuerza Patria Quilmes, Sebastián García; de Educación Culturas y Deportes, Joaquín Desmery, de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido; de Hacienda, Eva Stoltzing; de Ambiente y GIRSU; Roberto Gaudio; las subsecretarias de Faltas, Infracciones de Tránsito y Licencias de Conducir, Jesica Mendoza; de Control Ambiental, Iris Bejarano; el director de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez; la presidenta del bloque de concejales de UP en el HCD local, Eva Mieri; los ediles Ezequiel Arauz y Mariano Casado, la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino, y el presidente de la Cámara de Comercio de Quilmes, Alberto López, entre otras autoridades y funcionarios.