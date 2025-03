Hoy se cumplen 5 meses de ese trágico día donde mí hijo Francisco y su amigo Alexis perdieron la vida, y claramente nada nos va a devolver a esos dos seres hermosos que tenían una vida por delante junto a amigos, afectos, familia.

Francisco era un pibe responsable, súper laburador, emprendedor, pulcro, educado, ordenado, papá de Bianca y en pocos días de Pilar quien no va a conocer a su papá.

Alexis igual, súper laburador, su mundo era para su hija de dos años y su familia.

El ABANDONO en que nos sumergiste, el nivel escandaloso de corrupción de tús funcionarios y la IMPUNIDAD que te brindan quienes deben representar al pueblo o se llaman oposición fueron el cóctel mortal para que está y otras tragedias pasen.

Nos duele la pérdida y nos dolerá por siempre, lo que no podemos entender es que a 5 meses en Esteban Echeverría NADA CAMBIÓ, el municipio que gestionas Fernando, no fue capaz SIQUIERA de ARREGLAR esas calles DESTRUIDAS que están esperando una próxima víctima (si no es que ya las hubo y lograste esconderlas con los medios, periodistas y un batallón de troll rentados pagados por los vecinos que tenes) o una cuadra más o las otra, porque están todas igual de hechas mierda y que son los vecinos quienes las rellenan con lo que se puede, mientras vos publicitas con bombos y platillos que estás arreglando el ingreso a los country's de Canning . . parece una tomadura de pelo más.

Me duele y fastidia ver cómo ni un concejal de CUALQUIER BLOQUE se preguntó porque estamos como estamos y en que te gastaste los 7600 millones de mangos que ellos te votaron de presupuesto SOLO PARA OBRA PUBLICA el 2024, sin hacer un pavimento en todo el distrito (el año anterior si hiciste dos pavimentos, pero casualmente eran para el negocio inmobiliario de La INSOLINA que te salió mal y al final tuviste que hacer la pantomima que esos terrenos con en esos esqueletos a punto de caerse ibas a poner una biblioteca y una sede de la UTN y no se losa quedaban vos y tús funcionarios, IGUAL NO TE CREYO NADIE, pero los dos pavimentos los pagamos los vecinos el 2023) un plan de bacheo o siquiera terminar las obras que ya se habían empezado como el bajo nivel de Alvear, el gimnasio del Jaguel o lo que sea, ni brea en las calles tiraste el año pasado, recién moviste el culo cuando te empezamos a apretar en noviembre y a fin de año sacaste a unas cuadrillas a ensuciar las calles de brea; Duele ver que nadie alza la voz y bajan la cabeza ante semejante abandono por unos contratos, sobres, curros y otras yerbas.

NO PUEDO SER EGOISTA Y HABLAR SOLO DE MI HIJO O SU AMIGO.

Vivo en comunidad y quiero a mí comunidad, acá tengo un hijo más, dos nietas, afectos, amigos y vecinos echeverríanos que no tienen acceso a vivir dignamente porque nos dejaste en 17 años calles hechas mierda, INTRANSITABLES ALGUNAS, donde si no te matas, te lastimas o rompes el vehículo, un sistema de salud desbastado por la corrupción donde no tenes ni Salbutamol ni gasas ni médicos entre tantas cosas, con la inseguridad galopante con el delito dueño del distrito, narcos en cada barrio y en cada cuadra, vecinos encerrados mirando a cada lado al entrar a sus casas, consultando a sus hijos si llegaron bien al cole o la Facu, etc, etc, etc

Si no tenes ganas Fernando de seguir gestionando el distrito, que es lo que nos parece a unos cuantos, y proyectas tu mediocre carrera política de estos años en otros ámbitos, al menos andate de una vez y no le mientas mas a los vecinos, ni gastes sus recursos en tús campañas de instalación, puestas de escena mediocres que te las arman un grupo de idiotas asesores que todos los días te exponen al ridículo y te llevaron a la marginalidad política más explícita, de la que si no tenes militantes rentados, no le das algún "kiosquito" a las organizaciones políticas, sociales y gremiales y opositores, no compras medios y periodistas como dije anteriormente NO TE SIGUE NADIE FERNANDO!!

Fernando cuando te vayas, porque te vas a ir, ahora o el 2027 llevaté a los chorros que te acompañaron estos años y si podes a la oposición mugrienta que hace 20 años vienen junto a vos engañando a los Echeverríanos.

Voy a seguir reclamando todos los días de mí vida justicia y que podamos vivir dignamente.

Cristian Miguel Pascual