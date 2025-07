La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este lunes la entrega de certificados de habilitación a 13 comercios del distrito, de diversos rubros, con el objetivo de formalizar la actividad que desempeña cada uno.

“Para nosotros es importante que sepan qué tipo de actividades comerciales y de producción están generándose. Que se puedan vincular, hasta lograr una red y un intercambio que pueda favorecer lo que cada uno de ustedes hace y desarrolla. Es un momento difícil económica y financieramente de la Argentina, hay un endeudamiento externo que no se sabe cuánto la Argentina va a soportar, y que todo eso va a recaer sobre nosotros como hoy ya está sucediendo. Yo tengo la responsabilidad de decir que Quilmes no está aislado, porque 8 de cada 10 desocupados que se generan nuevos en el país son del conurbano bonaerense”, manifestó Mayra, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido.

En esa línea, la Intendenta detalló: “Esto es algo que obviamente rompe todo el entramado colectivo y social de nuestras comunidades, que aunque sea una mala noticia la tenemos que saber para ver de qué manera nos cuidamos y protegemos entre nosotros. Queremos que sepan que el Municipio y el Banco (Provincia) están. Hoy lamentablemente está creciendo la deuda voluntaria por morosidad por no poder pagar o afrontar los pagos de servicios. Esta es una situación que en Argentina y en el Municipio en particular, mes a mes, se agrava. Es un momento difícil del país que nos tiene que encontrar articulando de esta manera y siendo lo más creativos posibles. Y siempre van a poder contar con este equipo de trabajo y grupo humano que formamos parte del Municipio de Quilmes”.

La actividad se desarrolló en el salón “Eventos Quilmes”, ubicado en la calle Videla 225, en Quilmes Centro, y acerca de los beneficios que brinda el Banco Provincia, la directora de la mencionada entidad, Laura González, resaltó: “El banco es una herramienta de transformación, de aplicación de políticas públicas. Creemos que el modelo es un Estado presente y eficiente, que pone en el centro de sus políticas a la persona. Enfocamos todos nuestros esfuerzos en traer créditos de inversión y de capital de trabajo para las Pymes. De hecho en Quilmes, desde que comenzó la gestión en 2019, ya se entregaron más de 200 mil millones de pesos en créditos y de eso el 96% fueron a Pymes. Los invitamos a aprovechar esto, a seguir asesorándose. Los queremos acompañar y ese es nuestro objetivo”.

Los titulares de cada emprendimiento, las autoridades municipales y provinciales compartieron una merienda, en la que conversaron y resaltaron la importancia de que se fortalezca el acompañamiento del Estado local al entramado productivo de la ciudad. A su vez, algunos de ellos adhirieron a la Tarjeta de Beneficios Somos Quilmes, un programa municipal que promueve el consumo local y genera herramientas para fidelizar clientes y fortalecer las redes comerciales barriales. Además, las autoridades del Banco Provincia presentes les brindaron información sobre líneas de crédito, medios de pago y herramientas para pequeños y medianos comercios.

Al respecto, el propietario de la Parrilla “La Conocida”, Gabriel Cicero, indicó: “Es muy importante porque nos da una seguridad a nosotros y al cliente también, para que pueda venir a comer tranquilo porque está todo habilitado, controlado, verificado y organizado. Con la presencia de Mayra, nosotros los comerciantes nos sentimos más respaldados y seguros. Es bueno e interesante que un funcionario esté al lado nuestro”.

En esa línea, Sebastián De Paola, propietario de “La Sandwichería By Sebastián De Paola”, comentó sobre la entrega del certificado de habilitación: “Es una alegría el poder tenerlo. El laburo que hicieron todos los chicos, cómo nos atendieron, es una alegría poder tener el comercio habilitado en Quilmes, el estar tranquilos por tener todo en regla y que las cosas estén funcionando bien. Fueron súper ágiles”.

Accedieron a la habilitación los siguientes comercios: Ferretería Gelpi, Bar al Paso, Venta de Muebles (Isabelino Meza), Venta de Colchones (Cristian Conforti), Fiambo SA, Venta de Prendas de Vestir (Sandra Ayala), Casa Lema, Salón de Fiestas Infantiles (Mariel Nieva), Carnicería (Eduardo Sánchez), Parrilla “La Conocida”, Sandwichería Sebastián De Paola, Venta de Indumentaria (Atilio Orellana) y Sambucetti Ahumados.

Además, se recordó que el trámite de la habilitación se gestiona de forma ágil y sencilla en la sede de la Agencia de Fiscalización, ubicada en Matheu 67, del centro de Quilmes, sin necesidad de un gestor.

También formaron parte de la entrega la secretaria de Hacienda, María Eva Stolzing; el director de Promoción de Desarrollo Local, Ariel Domínguez; el gerente de la sucursal del Banco Provincia en Quilmes Centro, Martín Valentín; y el tesorero de la mencionada entidad financiera, Enrique Schmidt.