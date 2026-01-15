Se desarrolló en el oeste del distrito, un importante procedimiento de saturación e interceptación vehicular, que contó con la supervisión de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, en el inicio de las tareas en uno de los puntos fuertes del procedimiento ubicado en la intersección de las avenidas Savio y Mosconi.

"Dimos inicio a un nuevo operativo de saturación en Quilmes Oeste, en los barrios Perpetuo Socorro y zonas aledañas como parte del histórico Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito que impulsó nuestra compañera Mayra Mendoza. Conversamos con vecinos y vecinas sobre la importancia de seguir fortaleciendo la prevención y la presencia de un Estado eficiente con más móviles, más cámaras, iluminación y herramientas para cuidar a nuestra comunidad", señaló Eva, acompañada por el secretario de Seguridad, Gaspar De Stéfano.

Y remarcó: "Este despliegue se organiza a partir del trabajo del Observatorio de Análisis Criminal y combina controles dinámicos, operativos vehiculares y presencia policial estratégica para desalentar el delito y dar respuestas concretas en los barrios. Ese es el camino que seguimos: más Estado presente, cercano, con más planificación y más cuidado para Quilmes".

Por su parte, De Stefano destacó que "Estos operativos sorpresivos y relámpagos tienen este efecto sorpresa al desembarcar gran cantidad de efectivos policiales en un barrio determinado, con la finalidad de mejorar la seguridad y la prevención del delito en toda la zona de actuación".

En tanto, el jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Quilmes, comisario mayor Eduardo Arancibia, precisó: "Hicimos un operativo para combatir la modalidad de delitos contra la propiedad de motovehículos y motochorros. Se divide la zona de acción en dos, por un lado se hace un operativo fijo en Savio y Mosconi de interceptación selectiva de motos, y luego se despliegan un total de 11 motos y 14 móviles que recorren la zona asignada".

Vale recordar que este tipo de operativos son una política de seguridad coordinada entre la Secretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de intensificar la prevención de delitos en la zona y pacificar el tránsito, sacando de circulación vehículos que podrían estar asociados a hechos delictivos, en este caso abarcando distintas áreas de los barrios Perpetuo Socorro, Altos del Plata, Villa La Florida, Barrio Parque Calchaquí, Elsieland y Cooperarios, tomando en cuenta informes previamente elaborados por el Observatorio de Análisis Criminal.

Es importante recordar que durante la presente gestión y por iniciativa de la intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, a través del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, que aportó fondos históricos para abordar esta problemática, se han desarrollado diferentes medidas para fortalecer la seguridad y proteger a las y los vecinos.

Estas acciones incluyen la adquisición de nuevos recursos, la actualización tecnológica y la formación de personal especializado. La incorporación de más de 300 patrulleros, la creación del Escuadrón Motorizado, la implementación de más de 1.500 cámaras de seguridad, la colocación de 1.150 nuevas alarmas vecinales comunitarias, la instalación de 170 Paradas Seguras y 40 tótems de seguridad, el desarrollo de los proyectos de las nuevas comisarías 10º y 11º, y la creación del SQA-DRON (drones), son solo algunos ejemplos de lo antes mencionado.