El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, visitó San Francisco Solano, uno de los barrios más peligrosos del Conurbano, y entregó una ambulancia de alta complejidad a los Bomberos Voluntarios de la localidad. La donación fue recibida por el presidente de la institución, Diego Diez, quien agradeció la ayuda para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en la zona.

La visita de Sela se produce en un contexto de alta tensión, luego de que Irán amenazara a las embajadas de EEUU en todo el mundo. A pesar de esto, el embajador de Israel se mostró firme en su compromiso con la seguridad y la cooperación internacional.

La visita contó con la presencia del diputado provincial de La Libertad Avanza por la Tercera Sección Electoral, Nahuel Sotelo, quien acompañó la entrega del vehículo. El fuerte operativo de seguridad desplegado en el lugar reflejó el delicado contexto geopolítico.

La ambulancia donada permitirá reforzar el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Solano en emergencias médicas, accidentes y operativos de rescate. La visita de Sela refleja el compromiso de Israel con la seguridad y la cooperación internacional, a pesar de las amenazas recibidas.