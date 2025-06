El dirigente Juan Bernasconi vuelve a la carga dentro de un nuevo espacio de centro, en el cual están confluyendo varios sectores y dirigentes, como Emilio Monzó (Partido del Diálogo), su referente, y el reconocido neurocirujano Facundo Manes, quien días atrás decidió abandonar la UCR para armar su propio partido, Para Adelante.

Bernasconi tiene una experiencia legislativa que lo llevó a presidir con diálogo, sumando consensos, y sin demasiado ruido el siempre controvertido Concejo Deliberante de Quilmes durante la gestión de Martiniano Molina.

Molesto y enojado por las decisiones de dirigentes del PRO de acompañar a la gestión de Javier Milei, el quilmeño quilmeño señaló que dará batalla para que sean muchos los que sigan el mismo camino. “No podemos estar a los gritos todo el día, dando órdenes al menor estilo fascista, ni tampoco volver al pasado. Creo, y somos muchos los que creemos esto, que a grieta es un obstáculo para avanzar, es nuestra obligación superarla”.

Bernasconi añadió que busca “un diálogo constructivo, no se puede estar soportando todo el tiempo la agresividad del presidente hacia quienes piensan diferente. Destaquemos la importancia del diálogo y el consenso en la construcción política y ciudadana”.

“Durante mi gestión legislativa, superamos diferencias con un diálogo permanente, donde hubo discusiones incluso fuertes, pero siempre con respeto y buscando esencialmente entendimientos”, agregó el ex concejal. En ese lapso como titular legislativo se validó el ingreso del SAME a Quilmes y se aprobó también los fondos para la reparación de Centros de Atención Primaria Salud; como también la creación de una comisión para controlar los fondos educativos.

Bernasconi aspira a poder encabezar este espacio de centro en el distrito, y también en la región, sector que podría incluir a sectores del radicalismo, peronismo, PRO, GEN, “y queremos incluir sectores de la sociedad civil”, agregó.

Entre las ideas que detalló, propone crear un Consejo Asesor en el Consejo Deliberante integrado por distintos bloques políticos, el Ejecutivo Local y la Fuerza de Seguridad, para analizar la situación de seguridad en Quilmes y aportar ideas.

Seguridad

“Necesitamos ya mismo, y es lo primero que propondré, implementar cuerpos de élite de la policía urbana con armas no letales, inspirándonos en casos como Escobar, General Pueyrredón, Mar del Plata y San Miguel, siempre con capacitación”

El dirigente sugirió repensar una ordenanza “para crear una nueva policía municipal equipada con armamento específico para los centros urbanos y las calles más transitadas de Quilmes, buscando darle mayor seguridad tranquilidad a los vecinos”.

Mirar al Rio

Bernasconi señaló el crecimiento exponencial de barrios vulnerables en Quilmes y propone crear un nuevo código urbanístico que atraiga inversión y genere trabajo, y logrando también fortalecer lugares como la ribera, en mi gestión Quilmes mirar al Rio, dejando de darle la espalda como lo han hecho históricamente cada uno de los que pasaron ”.

“Milei no cree la obra pública”

Las criticas al kirchnerismo y al gobierno nacional por parte de Bernasconi abundan, sostiene que “negocian con la grieta, esa misma que la gente común como la que vamos a romper para beneficio de todos y no de un sector”.

“Milei no cree en la obra pública ni en la intervención del Estado en temas como salud, educación e infraestructura, y tampoco hay falta de libertad en las paritarias genera resentimiento en las familias y en la economía local”.

“Hay espacio para un camino de centro, ya que mucha gente está decepcionada con el gobierno actual y con los que gobernaron en los últimos años. Por eso destaco de la importancia de realizar un trabajo social para contarle a los vecinos, muchos ya lo saben y lo manifiestan, de lo horrible y de lo mal que hace la grieta en la vida diaria, donde hay muchísima gente decepcionada con el gobierno actual y con los que gobernaron en los últimos años, pero a la vez hay un amplio espacio que no se come ese relato”.

“Nuestra aspiración, más allá de las ideas y propuestas que defendemos y en las que avanzaremos con seriedad y firmeza, es terminar de frente por fuera de la grieta, sin populismos de derecha ni de izquierda, convocando a todos a participar”, finalizó Bernasconi.