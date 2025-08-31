"Al menos es el balance que nos dejan las recorridas, reuniones y los casa por casa en los barrios, sobre todo en el oeste" expresó el concejal mayrista Ezequiel Arauz.

"Al calor de los problemas y denuncias sobre los Milei y los Menem notamos que la expectativa hacia Fuerza Patria viene creciendo y se consolidó la campaña en el oeste de nuestro distrito. Hay un rechazo profundo a la figura de Milei, a sus agresiones discursivas a jubilados y personas discapacitadas y sobre todo a su política económica" reflexionó

"La presencia activa de Mayra, que siempre trabaja con mucha intensidad las campañas, es determinante y le agrega volumen político a Ceci Soler y el resto de nuestros candidatos" expresó el concejal.

"Es palpable que la gente reconoce a la gestión local, las obras y la presencia más allá de que en nuestro distrito siempre hay dificultades y desafios. En el oeste no aparece defensa alguna de Milei, hay un creciente rechazo hacia la figura del presidente, por la cuestión económica en general y ahora también por las fuertes denuncias de corrupción".

A la hora de señalar dificultades, el concejal explicó que "los cambios de lugar de votación son un problema sumado a cierta apatía del vecino en otros casos, lógicamente habrá que seguir trabajando ese aspecto de aquí al domingo, pero la expectativa es positiva para Fuerza Patria desde nuestra mirada".