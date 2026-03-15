En una jornada marcada por el debate político y la unidad sindical, más de un centenar de militantes de la Agrupación Verde ANUSATE se dieron cita este sábado para protagonizar un plenario que reafirmó el rumbo de la seccional quilmeña.

El encuentro contó con la presencia estelar de Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, quien acompañó la convocatoria lanzada por la Secretaria General de ATE Quilmes, Clarisa Pérez.

Unidad y representatividad

La mesa de debate reflejó la amplitud de la agrupación, integrando a:

* Miembros de la Comisión Directiva Provincial.

* Integrantes de la Comisión Administrativa de ATE Quilmes.

* El cuerpo de delegados y delegadas.

* Referentes del Centro de Jubilados y Pensionados "Carmelo Bustos".

* Afiliados de los tres niveles del Estado (Municipal, Provincial y Nacional).

El foco en la gestión local y provincial

Durante el plenario, se analizó el complejo escenario nacional y su impacto directo en el territorio bonaerense. Sin embargo, el debate no se limitó a la coyuntura macroeconómica: se hizo especial hincapié en que existen políticas provinciales y municipales que, al margen del Gobierno Nacional, tienen margen de mejora y deben ser el centro de la agenda gremial para optimizar las condiciones laborales.

"Estos espacios sirven como base y plataforma para idear políticas sindicales que contengan las necesidades reales de los estatales", destacaron desde la organización.

Rumbo a la Memoria y Balance

Este encuentro funciona como la antesala política de un hito administrativo y democrático clave: la próxima Asamblea de Memoria y Balance de la Seccional, que se llevará a cabo el viernes 27 de marzo.

La masividad de la convocatoria del sábado no solo fortalece los lazos de fraternidad interna, sino que envía un mensaje de indiscutible respaldo de la militancia a la conducción de la Verde ANUSATE, tanto a nivel provincial como local, consolidando al gremio como una herramienta de cambio y resistencia para los trabajadores.