La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó este sábado por la noche, del Festival de la Cerveza – Edición San Patricio, en el Parque Lineal de Don Bosco “Dr. Raúl Alfonsín”, ubicado en la intersección de la avenida Caseros y Umberto Illia, donde hubo una gran concurrencia de vecinos, y dialogó con productores y emprendedores locales, y la gente presente. Hoy desde las 13 hasta las 22 será la jornada de cierre.

“Esta es una propuesta hermosa para la familia para este fin de semana: puestos gastronómicos, cervecería local, feria de emprendedores, shows en vivo y sorteos. Es fundamental que sigamos fomentando estos espacios de disfrute en comunidad”, afirmó Mayra.

Por su parte, el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido, destacó que “este evento es el reflejo del trabajo que articulamos desde el inicio de la gestión con Mayra Mendoza y el sector privado, que tiene que ver con fortalecer el empleo y dar lugar para mostrar la calidad gastronómica y de cerveza de nuestra ciudad, de la que estamos muy orgullosos”.

Cabe destacar que Quilmes es la Capital Provincial de la Cerveza, y en este marco, el encuentro cuenta con una feria de emprendedores, más de 20 foodtrucks con una gran oferta gastronómica a precios accesibles para todos los bolsillos, los stands con distintos fabricantes de cervezas, artistas y espectáculos musicales, un sector de entretenimiento para los más pequeños con inflables y juegos, y sorteos con importantes premios para los presentes.

El encuentro tiene la participación de 15 productores de cerveza artesanal, quienes ofrecen más de 25 estilos diferentes y 75 canillas, con una producción estimada de más de 10.000 litros de cerveza disponibles para degustar.

Vale recordar que el evento fue organizado de manera conjunta entre el Municipio, Cervecería y Maltería Quilmes, la Cámara Gastronómica, Hotelera, Turismo y Esparcimiento local, y los Productores Cerveceros Independientes de Quilmes.

En este marco, presidente de Productores Cerveceros Independientes, Sebastián Nunell, comentó: “Estamos muy contentos con la convocatoria. El Municipio nos está dando mucha colaboración, es una época difícil para los emprendedores y tener el apoyo del Municipio es muy importante”. Por su parte, Noelia Quintans, referente de la comisión de eventos de la Cámara Gastronómica, destacó: “Esto viene superando nuestras expectativas, es súper importante articular entre nosotros los gastronómicos, los emprendedores, los cerveceros y el Municipio. No lo habíamos logrado antes pero en estos últimos seis años se dio de una forma dinámica y natural, es impresionante el trabajo que se está haciendo, así que muy agradecida”.

Miles de vecinos de Quilmes y de otros distritos se acercaron a disfrutar de la iniciativa. Marcelo González, uno de los presentes, comentó: “Vine a recorrer, a disfrutar un poco de la feria con amigos. La propuesta me parece excelente, hay buena comida, buena cerveza, muy variado, la verdad que se la pasa muy bien”. Y Nicolás Fattore, otro de los asistentes, comentó: “Vine a pasar la tarde en familia. La pasamos muy bien, muy tranquilos. La propuesta gastronómica es buena, así que para pasar un rato es ideal”.

Participaron también de la jornada el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; las y los subsecretarios de Desarrollo Económico, Federico D’Angelo; de Faltas, Infracciones de Tránsito y Licencias de Conducir, Jésica Mendoza, y de Bases Operativas, Nelson Chávez, y las ediles, Florencia Báez y Karina Jara, entre otros funcionarios y autoridades presentes.