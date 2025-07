En sus redes sociales, con una foto de ambas, la Jefa Comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, volvió a mencionar la "proscripción de Cristina", fue una vez más durísima contra el presidente Javier Milei, y habló de como será su paso por la legislatura provincial el próximo 10 de diciembre.

"Mientras vemos como, elección tras elección, muchos dejan de ejercer su derecho al voto, nuestra generación tiene que estar a la altura del desafío y volver a convocar, a enamorar, a REPRESENTAR.

Cristina es nuestra candidata propscripta de la tercera sección electoral, que integra a Quilmes, el municipio que recuperamos en 2019. Hace 5 años, con una gestión militante, venimos demostrando nuestro proyecto de trabajo que mejora y dignifica la vida de nuestros vecinos.

Como militantes políticas, sabemos que no hay lugares menores: hay responsabilidades que asumir. Por eso, quiero contarles, que soy candidata a diputada provincial para representar a los y las vecinas de esta región del conurbano. Nuestro querido conurbano, que tanto está padeciendo el ajuste y el abandono de Javier Milei, donde 8 de cada 10 nuevos desocupados son habitantes de este lugar.

Poniendo siempre, por delante, el trabajo colectivo como aporte a un proyecto político, volveré a una banca legislativa en un contexto distinto al que me tocó en el año 2011. Aquella era una Argentina que invitaba a soñar en grande, aquella era una Argentina donde los sueños se hicieron realidad efectiva con gobiernos como el de Néstor y Cristina.

No hay proyecto local sin proyecto provincial ni nacional. Quilmes no se va a realizar si la provincia y el país no lo hacen. Por eso, a partir del 10 de diciembre próximo, estaré cuidando de los quilmeños y las quilmeñas desde la legislatura provincial, al mismo tiempo que trabajando en la construcción de una alternativa que vuelva a abrazar a la comunidad buscando soluciones a los problemas de la gente y no de los "dirigentes'".

La lista oficial del Fuerza Patria Quilmes

1 Ceci Soler

2 Sebastiá García

3 Florencia Baez

4 Nicolás Mellino

5 Vanina Cámpora

6 Ramón Arce

7 Berenice Latorre

8 Pedro Gómez

9 Mari Luz Mendoza

10 Gabriel Fiori

11 Eva Torres

12 Carla Leiva

Al Consejo Escolar encabeza Rubén Ursino