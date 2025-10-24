La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió la segunda jornada de la 5ª edición de la “Expo Quilmes Educa”, en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que tuvo como objetivo acercar a los estudiantes del último año del primario para continuar en industriales, y del secundario, con diversas propuestas educativas de educación superior, técnica y profesional de la región.

“El hecho de poder vincular a la comunidad de Quilmes y a todas las instituciones educativas con nuestra querida UNQ, fue un objetivo desde el primer día de nuestra gestión. Charlamos sobre lo importante que es que chicos de distintas escuelas entren a la UNQ, conozca, vivan y vean lo que significa la infraestructura de esta universidad. Entonces es un objetivo defender la educación pública, valorarla, pero para eso tienen que conocerla lo más jóvenes”, remarcó Mayra, quien estuvo acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery, y por la recientemente electa rectora de la Casa de Altos Estudios, Alejandra Zinni

“Nosotros tenemos conciencia de por qué la defendemos, porque forma parte de un pilar fundamental para cualquier progreso y desarrollo liberador desde una igualdad de oportunidades, eso es lo que genera la educación y la pública, en particular. Como Municipio de Quilmes poder contar permanentemente con el trabajo articulado con la Universidad de Quilmes y hacer esta Expo en conjunto, es de alguna manera acercarnos a un objetivo que queremos y pretendemos. Les preguntaba a los chicos si conocían la Universidad, les decía si les gustaría estudiar acá y al unísono dijeron que sí, así que es un objetivo cumplido”, indicó la Jefa comunal.

Por su parte, Desmery sostuvo: “Estamos haciendo la quinta edición de la Expo Quilmes Educa, en este caso junto a la Universidad Nacional de Quilmes porque a partir del proceso de desfinanciamiento del Gobierno Nacional no pensaba hacer su expo, pero desde esta articulación pudimos hacerla y potenciarla. Hay ofertas de todas las universidades de la región, los institutos de formación docente y técnica, los centros de formación y laboral y, además, este año le agregamos la Expo Técnica, con alumnos de 6º de Primaria también viendo un poco la exposición de las escuelas técnicas, pensando en su futuro. El gran objetivo es que los chicos de 6º año de la secundaria se lleven información y puedan forjar, a partir de sus intereses y lo que quieran hacer, su proyecto de vida y sobre todo su desarrollo profesional".

En ese marco, Zinni señaló: “Hoy nos visitó Mayra, con el Municipio tenemos una articulación muy fuerte desde que está ella en la gestión y la verdad que es un evento súper importante para la UNQ porque confluyen tres eventos en uno: la Expo UNQ tradicional, Quilmes Educa y después un encuentro con secundarias técnicas de la zona. Estamos preocupadas y ocupadas en lo que es la formación de nuestros estudiantes del territorio. Acá hay acciones muy concretas que ponen en vínculo a los chicos y chicas con las instituciones que llevamos adelante la formación de los estudiantes".

En relación al evento, uno de los alumnos de 4º año de la Escuela Técnica Nº 6, Inti Correa, indicó: “Me parece un evento bastante bueno, el hecho de relacionarnos también con otros alumnos de las escuelas técnicas, podemos ver qué hacen ellos, compartir conocimientos también. Te sentís cómodo, me parece un gran lugar para conversar con gente de tu mismo ámbito”. A su vez, otro de los estudiantes de la mencionada escuela, Nicolás Escalante, comentó: “La jornada fue muy explicativa, me interesó todo lo que es electromecánica y también una parte de lo que es la UNQ. Aprendí muchas cosas”.

Durante dos jornadas (la primera fue el miércoles 15 en la EES Nº 2 de Solano), los estudiantes obtuvieron información acerca de distintas universidades, institutos de formación docente, artística y técnica y centros de formación profesional. En este segundo día, además, se concretó la Expo UNQ que realiza la Universidad Nacional de Quilmes, de la que participaron estudiantes, graduados y docentes de la prestigiosa institución, quienes expusieron acerca de su oferta académica y también hubo talleres sobre Primer Empleo, Voto Joven, streaming, actividades artísticas y mucho más. También participaron diversas escuelas técnicas del distrito, con una muestra de los trabajos desarrollados por los estudiantes.

Entre las instituciones que formaron parte de la jornada se destacan: Universidad Nacional de Quilmes (UNQ); Universidad Nacional de Avellaneda (UNAV); Universidad Nacional de Lanús (UNLa); Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ); Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA); Escuela Municipal de Bellas Artes "Carlos Morel" de Quilmes (EMBA); ISFDT Nº 24; ISFDT Nº 83; ISFD Nº 104; ISFT Nº 198; Innovaciones Pedagógicas Siglo XXI (ISIP); Instituto Inmaculada Concepción; CFP 403 Tinkunaku; Empleo + COPRET; Juve - Voto joven y la Policía Bonaerense, entre otras.