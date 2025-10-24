Se realizará el 5 de noviembre en el Campus Villa Domínico.

Desde la Secretaría de Bienestar Universitario de la UTN Avellaneda se organiza una nueva campaña de salud visual, dirigida a toda la comunidad, y a cargo de un equipo oftalmológico matriculado.

En la jornada se podrá acceder a marcos para anteojos a precios muy económicos, en variedad de modelos y colores, y de acuerdo con cada necesidad indicada (lentes polarizados, fotocromáticos, antireflex, blue ray, bifocales, multifocales).

El encuentro tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre, de 16 a 20 h, en el pasillo de ingreso al Campus Villa Domínico de la Facultad (av. Ramón Franco 5050).