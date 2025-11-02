La reconocida actriz banfileña presentó en el Cine Tita Merello de la Universidad Nacional de Lanús su ópera prima “Mavita, llena eres de gracia”, un documental íntimo que rescata la historia de su abuela y reflexiona sobre la memoria, el amor y los lazos familiares.

Con una gran convocatoria y entrada libre y gratuita, Candela Vetrano vivió esta semana una jornada cargada de emoción en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), donde presentó su primera película como directora, “Mavita, llena eres de gracia”.

El film, estrenado originalmente en el BAFICI 2024, se proyectó en el Cine Tita Merello ante un público compuesto por estudiantes, docentes y vecinos de la comunidad, que colmaron la sala para acompañar a la actriz banfileña en esta nueva etapa de su carrera.

Previo a la función, Vetrano fue recibida por el rector de la UNLa, Daniel Bozzani, junto al presidente del Concejo Deliberante de Lanús, Agustín Balladares, y otras autoridades universitarias.

Mavita, llena eres de gracia es un documental profundamente personal: narra la vida de María Virginia Desanti de Vega, “Mavita”, la abuela de la directora, quien a los 28 años quedó viuda con cuatro hijos tras la trágica muerte de su esposo en un accidente aéreo.

Lejos de rendirse, Mavita transformó su hogar de Banfield en un museo de afectos, donde cada objeto —paraguas, cajas de música, fotografías o incluso restos del fuselaje del avión— guarda una historia, un silencio y una memoria.

A través de una mirada sensible y cercana, Vetrano convierte esa historia íntima en una reflexión universal sobre el duelo, la resiliencia y la potencia del amor como refugio frente a la pérdida.

Durante la proyección, la realizadora compartió el escenario con los protagonistas de su historia: su abuela Mavita, su madre María Vega y su tío Ricardo Vega, autor del libro “La imagen oculta”, que también recupera la narrativa familiar.

Entre aplausos y lágrimas, el público escuchó a Vetrano agradecer a su familia por el acompañamiento y la entrega durante todo el proceso creativo:

“Quiero agradecerle a Mavita, a mis tíos, a mi mamá... porque siento que es una entrega muy grande. Ellos nunca supieron lo que iba a hacer, y lo hicieron con muchísimo amor”, expresó emocionada.