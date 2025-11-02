El próximo sábado 8 de noviembre, de 10 a 14 horas, el Espacio Creativo “El Curioso” de Wilde, invita a participar de un workshop intensivo y gratuito de cuadros con resina epoxi, pensado para quienes deseen descubrir una técnica artística creativa y con posibilidades de emprendimiento.

La actividad estará a cargo de la artista plástica Andrea Ramundo, oriunda de Avellaneda y con una destacada trayectoria en el uso de resinas como medio de expresión artística.

Durante el encuentro, los y las participantes aprenderán a crear cuadros con resina epoxi, un material que, al mezclarse con pigmentos y brillos, permite obtener superficies brillantes, colores vibrantes y efectos de profundidad únicos.

Pensado especialmente para personas sin experiencia previa, el taller propone una introducción accesible al mundo de la resina, tanto desde una mirada estética como desde su potencial como salida laboral. Ramundo guiará a cada participante en el proceso de diseño, preparación de materiales y aplicación de la técnica, en un ambiente de experimentación y acompañamiento.

Al finalizar la jornada, cada asistente se llevará su obra terminada junto con un manual con el paso a paso, asesoramiento posterior al taller y dos sesiones de consultoría gratuita para quienes deseen iniciar su propio emprendimiento vinculado al arte con resina. Una oportunidad ideal para combinar aprendizaje, creatividad y proyectos personales en un mismo espacio.

Por Cintia Palacios, estudiante de la carrera de Periodismo de la UNDAV