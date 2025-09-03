A través de sus redes sociales, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, anunció una nueva ayuda económica destinada a los damnificados de la trágica inundación de Bahía Blanca.

Bajo el título “Avellaneda no se olvida de Bahía Blanca”, el mandatario comunal detalló que “Realizamos una nueva transferencia al @MunicipioBahia, este mes por un monto de $151.688.058,09”.

Asimismo, aclaró que “El aporte de @gestion_a se suma a las donaciones de nuestra comunidad”. Y convocó a la comunidad: “Vos también podés ser parte de la campaña solidaria, a través del alias: avellaneda.porbahia. Atención: recordá corroborar que la cuenta se encuentre a nombre de la Municipalidad de Avellaneda”.