Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desarticularon una compleja red criminal dedicada a la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).

Los mencionados procedimientos forman parte de la “Operación Internacional Aliados por la Infancia V”, y es la continuación de su antecesora “Operación Aliados por la Infancia IV”, realizada en noviembre de 2024 en diferentes regiones de la República Argentina y países latinoamericanos.

En esta oportunidad y por disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Dra. Daniela Dupuy, la pesquisa estuvo a cargo de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA, cuyos agentes trabajaron mancomunadamente con personal del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, tras intensas labores de campo y cientos de análisis de datos que proporcionaron distintas herramientas tecnológicas de origen estadounidense, los federales identificaron tres domicilios que poseían directa relación con la elaboración y venta de archivos referentes a la explotación sexual de niños y adolescentes.

Reunidas las pruebas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de Turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ariel Oscar Peralta, con la anuencia del Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús, que conduce la Dra. Gladys Bonafine, ordenaron la ejecución de los allanamientos sobre dichas viviendas, dos de ellas ubicadas en la Capital Federal sobre las calles Ascencio y Bulnes y, la restante, en el partido bonaerense de Lanús, sobre la calle Pichincha.

Consecuentemente, los servidores públicos ingresaron en las fincas aludidas logrando la detención de un hombre sindicado como el principal involucrado de los ardides investigados. Asimismo, se incautaron tres notebooks, siete aparatos de telefonía celular, dos pendrives, tres discos rígidos externos, una CPU, una tablet y documentación de interés para la justicia.

Durante las mandas judiciales, las cuales se efectuaron de manera simultánea, se identificó también a otro joven quien, por resolución de las autoridades judiciales interventoras, resultó notificado de la causa.

Tanto el detenido como el imputado, ambos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado actuante acusados por el delito de “Producción y Comercialización de Representaciones de Menores de 18 años en Actividades Sexuales”.

Cabe señalar que por la presente causa trabajaron otras fuerzas policiales y federales de nuestro país, englobando así un total de 52 allanamientos en el plano nacional, principalmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán, producto de los cuales se realizaron 10 detenciones y el secuestro de 393 dispositivos involucrados en la misma maniobra delictiva.

No obstante, en el marco de la misma operación internacional también hubo procedimientos en países como Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana.