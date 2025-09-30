Desde el 1 de octubre, los peajes de la Autopista Buenos Aires La Plata y del Sistema Vial Integrado del Atlántico serán más caros, luego de que AUBSA aprobó su nuevo cuadro tarifario.

Las nuevas tarifas quedaron oficializadas en dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Un auto de dos ejes (categoría 2) deberá pagar 2000 pesos para levantar la barrera de los peajes de Dock Sud (en sentido a La Plata). Además, si es en hora pico la tarifa ascenderá a los 2500 pesos. Cabe aclarar que las bonificaciones por pagar con Telepase seguirán vigentes y las tarifas quedarán en $1980,86 y $2476,08 para usuarios que usen esta modalidad.

Así quedan las tarifas del peaje de Hudson a partir de mañana (en sentido La Plata-CABA).

Con estas subas, un viaje a capital federal en auto y en un horario no pico costaría $9000 considerando los tres peajes que hay en el camino: Hudson ($3800), Bernal ($3300) y Dock Sud ($1900).

Los aumentos en las rutas 11, 74 y en la 2 van en el mismo sentido. El peaje Samborombón que hasta ahora salía $6200 para un auto de dos ejes, desde mañana estará en los 6500 pesos. En rigor, se trata de una suba del 4,8%.