El miércoles 3 de septiembre, Lanús Gobierno junto con la Lotería de la Provincia y la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, ofrecerán una charla gratuita sobre políticas de cuidado en los juegos en línea.

La actividad se desarrollará en el Teatro Carlos Gardel (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3730, Valentín Alsina) a las 9:30 horas y estará a cargo del reconocido periodista Nicolás Cayetano.

Entre otros temas, se abordarán diversos peligros ligados a las apuestas online en adolescentes quienes, -debido a que su cerebro aún se encuentra en plena etapa de desarrollo-, se encuentran más expuestos a desarrollar ludopatía, adicción o diversos problemas de salud mental como ansiedad y depresión).

Las y los jóvenes que quieran participar de la disertación que será organizada por el Municipio junto a la Lotería de la Provincia y la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires pueden inscribirse en la página web www.lanus.gob.ar/juventudes