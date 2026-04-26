Lanús Gobierno informa que del lunes 27 al jueves 30 de abril, de 9 a 12, se realizará una nueva edición del programa “Plazas Saludables” en distintos espacios públicos del distrito, con la finalidad de promover hábitos saludables, acercar controles médicos gratuitos y fomentar la actividad física a través de propuestas recreativas.

La jornada iniciará el lunes 27 en la plaza Carlos Gardel (Héroes de Malvinas N° 3850, Remedios de Escalada); continuará el martes 28 en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este); seguirá el miércoles 29 en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste); y finalizará el jueves 30 en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

Las vecinas y los vecinos podrán acceder a la toma de signos vitales, control de peso y talla, además de participar en talleres de alimentación saludable. También se llevarán adelante actividades físicas grupales como caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos, coordinados por profesores de educación física.

Asimismo, se brindarán charlas informativas sobre el sistema de salud y los programas de acceso a la medicación. A su vez, habrá juegos y propuestas recreativas para todas las edades, y se otorgarán turnos para atención nutricional como parte de las acciones habituales del programa.