En el marco del Día Nacional del Animal, Berazategui vivió una jornada llena de alegría. Cientos de vecinos y vecinas participaron del tradicional Encuentro Animal junto a sus compañeros de vida, en el playón del Edificio Municipal. El intendente Carlos Balor estuvo acompañado por su perra Tita.

La jornada incluyó una emotiva bendición de animales a cargo del Padre Ignacio Blanco, sorteos, vacunación antirrábica gratuita, entrega de antiparasitarios y reconocimientos a familias adoptantes. También hubo charlas sobre tenencia responsable y cuidado animal, junto a información sobre los servicios de la Clínica Veterinaria Municipal.

“Gracias a todos los vecinos por ser parte de este evento, junto a sus animalitos. Nuestro querido Dr. Juan José Mussi amaba profundamente a los animales y Berazategui va a seguir ese camino”, expresó Balor. Además, el Intendente destacó el trabajo conjunto con la Fundación Banco Provincia y la Secretaría de Salud municipal, y reafirmó el acompañamiento al rescatista oriundo de la ciudad, Fernando Pieroni.

Durante el encuentro, Balor entregó a Pieroni un obsequio realizado por la artista Rocío Bogado, en reconocimiento a su labor al frente de la Fundación Planeta Vivo.

Por su parte, la gerenta general de la Fundación Banco Provincia, Victoria Iommi, valoró la articulación con el Municipio: “Es una alegría acompañar esta propuesta tan importante. Venimos trabajando en conjunto, en distintas iniciativas, y hoy podemos sumar nuestro aporte para los animalitos”.

A su vez, Fernando Pieroni destacó: “Gracias al Dr. Mussi hoy contamos con un predio donde estamos construyendo un Centro de rescate y asistencia para animales domésticos y fauna silvestre. Es un sueño que empieza a hacerse realidad”.

Además, el evento contó con stands de emprendedores de la Feria Municipal Emprender, actividades recreativas para toda la familia, estampado de remeras y foodtrucks con variadas propuestas gastronómicas.

“Siempre venimos; es un evento hermoso, hecho con mucho amor”, contó Cecilia, vecina de la ciudad que participó junto a su perrita Gina. “La adoptamos y es parte de nuestra familia. Es muy importante que existan estos espacios y los servicios gratuitos para los animales”, agregó.

Durante el encuentro también se proyectó un video en homenaje al Dr. Juan José Mussi. En la jornada acompañaron autoridades municipales, entre ellas la subsecretaria de Salud Pública e Higiene, Luciana Soto.

Berazategui reafirma su compromiso con la salud y el bienestar animal

A través de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, el Municipio continúa fortaleciendo políticas sostenidas de protección animal. Desde 2013, la Clínica Veterinaria Municipal brinda atención gratuita y promueve la tenencia responsable, consolidándose como un espacio pionero y modelo a nivel nacional.

Asimismo, Berazategui fue el primer distrito en decirle No a la tracción a sangre, prohibida desde 2019 (Ordenanza Municipal N° 5694). Gracias a esta normativa, y mediante la constante labor de los y las profesionales de la Veterinaria Municipal, en los últimos diez años se rescataron y recuperaron más de 100 caballos que sufrían maltrato y abandono. Berazategui marcó un hito a través de esta iniciativa y es un ejemplo a seguir para otros municipios e incluso para algunos Gobiernos provinciales.

Para más información, ingresar en corazondezonasur.com.ar.