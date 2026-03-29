Tras una serie de allanamientos en Quilmes, Berazategui y Avellaneda, la Policía detuvo a los cabecillas de una organización vinculada a la “Banda del Dron”. Secuestraron armas, autos y bienes valuados en más de 1,8 millones de dólares. Fuentes policiales indicaron que todo se habría iniciado luego del golpe en Puerto Nizuc, donde dos casas fueron robadas en simultáneo diez días atrás

Una investigación de alta complejidad, liderada por la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado y la UFI N°7 del Departamento Judicial de Quilmes, culminó esta semana con la desarticulación total del denominado “Clan Caamaño”. La organización criminal se especializaba en la modalidad de “entraderas” y asaltos a plantas industriales en el sur del Conurbano.

La pesquisa se originó el pasado 18 de febrero, tras un violento robo en una planta industrial de Bernal. En aquella oportunidad, al menos siete delincuentes armados redujeron al personal y huyeron con una importante suma de dinero.

A partir de allí, el análisis de cámaras de seguridad, el cruce de antenas telefónicas y seguimientos encubiertos permitieron identificar una estructura jerárquica que incluía a Matías David Caamaño (24), Emiliano Alberto Caamaño (28) y Nelson Acosta (55), quienes fueron detenidos en las últimas horas.

Operativos y "lujos" criminales

La desarticulación se ejecutó en dos etapas estratégicas:

1. 16 de marzo: Nueve allanamientos en Lanús, Wilde, Sarandí y Gerli, con la captura del líder operativo.

2. 26 de marzo: Procedimientos en Hudson, Gutiérrez, Bernal y Wilde, donde cayó el resto de la banda.

Lo que más sorprendió a los investigadores fue el nivel de vida de los implicados. Varios de ellos se ocultaban en barrios privados de Berazategui, donde mantenían una fachada de normalidad para evadir el radar policial.

El arsenal y el patrimonio secuestrado

El saldo de los operativos refleja el poder de fuego y económico de la organización:

* Armamento: 7 armas de fuego y más de 90 municiones.

* Logística: 6 automóviles (varios con documentación adulterada), motos de agua y 21 teléfonos celulares.

* Bienes: Sumas millonarias en efectivo y propiedades que, en conjunto, superan los 140 millones de pesos y una tasación inmobiliaria de 1,8 millones de dólares.

Conexión con "La Banda del Dron"

Fuentes judiciales confirmaron que el Clan Caamaño operaba como una célula de una organización mayor conocida como “La Banda del Dron”, famosa por utilizar tecnología aérea para realizar inteligencia previa sobre sus víctimas y marcar objetivos vulnerables en zonas residenciales.

Con los detenidos a disposición de la justicia bajo la carátula de “robo agravado en poblado y en banda”, la investigación ahora se centra en determinar la vinculación de este grupo con otros hechos delictivos similares ocurridos recientemente en la zona.

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