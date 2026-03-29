Lanús Gobierno informa que del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, de 9 a 12, se concretará una nueva edición del programa “Plazas Saludables” en distintos espacios públicos del distrito, con la finalidad de promover hábitos saludables, acercar controles médicos gratuitos y fomentar la actividad física a través de propuestas recreativas.

La actividad comenzará el lunes 30 en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste), continuará el martes 31 de marzo en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y finalizará el miércoles 1 de abril en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste).

Durante las jornadas, las vecinas y vecinos podrán acceder a la toma de signos vitales, control de peso y talla, además de participar en talleres de alimentación saludable. También se desarrollarán actividades físicas grupales como caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos, a cargo de profesores de educación física.

Asimismo, se brindarán charlas informativas sobre el sistema de salud y los programas de acceso a la medicación. A su vez, habrá juegos, actividades recreativas saludables y se podrán solicitar turnos para atención nutricional