El intendente de Lanús, Julián Álvarez, mantuvo este miércoles un encuentro con representantes de diversos países que forman parte de la Unión Europea, con quienes repasó los distintos hitos llevados adelante por el Municipio desde que comenzó su gestión.

“Este intercambio de experiencias favorece la cooperación en materia de seguridad, desarrollo, obras, servicios públicos y salud para mejorar las condiciones de vida de las y los lanusenses”, destacó Álvarez.Por su parte, el embajador adjunto de la delegación de la Unión Europea en Argentina, Eran Nagan, sostuvo: “Para nosotros es muy importante conocer la realidad de un Municipio como Lanús que es parte del conurbano. Hemos escuchado el plan integral del intendente Julián Álvarez para sacar al Municipio adelante y, como diplomáticos europeos, es importante que conozcamos la realidad fuera de CABA, del conurbano y hemos tenido una visión muy clara de Julián, que nos recibió con mucha hospitalidad y nos vamos con una buena impresión”.Durante la actividad, el Jefe comunal remarcó las líneas de acción implementadas en materia de obra pública, seguridad, salud, servicios públicos y en programas locales destinados al mejoramiento de los clubes del barrio y la descentralización de la gestión municipal, entre otras políticas públicas.

La reunión tuvo lugar en el auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal y también formaron parte: Verónica Ocneriu (consejero de Rumania), Robert Müller (consejero de Países Bajos), Levente Weil (consejero de Hungría), Sanna Pulkkinen (consejera de Finlandia), Olya Ognyanova (consejera de Bulgaria), Golschan Khun Jush (consejera de Alemania), Khatchik Derghougassian (asesor), Sophie Triller-Windisch (consejera de Austria), Igor Sef (consejero de Eslovenia), Michalis Chaintoutis (cónsul de Grecia), John Byrne (cónsul de Irlanda), Jorge Longa Marques (consejero de Portugal) y Victoria Rhodin (consejera de Suecia); la vicejefa de Gabinete local, Paula Romeo; las secretarias y los secretarios de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei; de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo; de Desarrollo Social, Eugenia Meana; y de Economía y Finanzas, Gastón Boido.