La Universidad Nacional de Lanús (UNLa), a través de su Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT), abrió la inscripción para el Taller Pedagógico “Linterna Mágica”, una propuesta gratuita destinada a niños y niñas de entre 8 y 12 años.

La actividad se realizará el próximo lunes 11 de mayo a las 16 horas en la sede ubicada en Hipólito Yrigoyen 5682, Remedios de Escalada, y tendrá como objetivo acercar a las infancias al mundo de la ciencia y la tecnología a través de experiencias prácticas y recreativas.

Durante el taller, los participantes podrán explorar el funcionamiento de los imanes, armar circuitos eléctricos y construir su propia linterna, en una experiencia diseñada para estimular la curiosidad, el aprendizaje y la experimentación.

La iniciativa forma parte de las propuestas educativas y de divulgación científica impulsadas por el CICyT, un espacio dependiente de la UNLa que promueve el acceso al conocimiento de manera interactiva y accesible para toda la comunidad.

Inscripciones en este link: https://acortar.link/WkymTx

Un espacio para aprender ciencia de manera interactiva

El Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de la UNLa cuenta con una sala de exposición integrada por 63 módulos interactivos que permiten recorrer los principales avances de la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia, vinculándolos con las distintas culturas que hicieron posible esos desarrollos.

El espacio está organizado en diversos ejes temáticos que abarcan desde la historia universal —desde los Antiguos Imperios hasta la Edad Contemporánea— hasta recorridos científicos orientados a experimentar fenómenos físicos y biológicos de forma lúdica.

Entre las experiencias más destacadas que ofrece el centro se encuentra la “Experiencia Holograma”, un dispositivo desarrollado durante la pandemia que permite a los visitantes convertirse en una imagen holográfica e interactuar en tiempo real.

También se destacan los recorridos “El camino de la luz y el sonido”, enfocado en los fenómenos físicos de la comunicación y la audición; “El camino de la energía”, dedicado a la transformación energética y su relación con distintas disciplinas científicas; y “El camino de las fuerzas y el movimiento”, donde se explican de forma práctica distintas leyes de la física.

A su vez, el CICyT ofrece propuestas como “El camino de la electricidad y el magnetismo”, centrado en la electrostática, la electrodinámica y el electromagnetismo, y “El camino de la biología”, que explora los sentidos humanos y su conexión con el sistema nervioso central.

Ciencia y universidad abiertas a la comunidad

Desde la UNLa destacan que el objetivo principal del CICyT es fomentar la participación activa de estudiantes, docentes y público en general, promoviendo una comprensión empírica de los fenómenos científicos y reduciendo la brecha entre las ciencias naturales y sociales mediante herramientas interactivas.

En ese marco, el taller “Linterna Mágica” busca fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad, garantizando el acceso gratuito al conocimiento científico y generando espacios de aprendizaje colectivo para las infancias.