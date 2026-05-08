La justicia federal puso la lupa sobre la gestión de Demian Reidel al frente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. El fiscal Ramiro González impulsó una investigación penal contra el exasesor de Javier Milei y otros directivos de la empresa estatal por el presunto uso indebido de fondos públicos a través de tarjetas de crédito corporativas.

La causa, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, busca determinar si existió una administración fraudulenta entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

Los gastos bajo sospecha

La investigación se originó tras un informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados. Según la denuncia, los plásticos vinculados a la cuenta N° 338402 registraron consumos que nada tendrían que ver con la actividad institucional de la empresa de energía nuclear.

Entre los gastos más llamativos detectados en viajes al exterior figuran:

* Servicios de playa: 13 pagos a una empresa en Valencia, España.

* Gastos en bares y ocio: Consumos en el pub "El Pirata" de Madrid por USD 765.

* Compras de lujo: 45 operaciones en free shops (sumando USD 5.957 y $1,1 millones).

* Adelantos de efectivo: Retiros por un total de $56.000.000.

* Otros rubros: Pagos en peluquerías, locales de indumentaria y transferencias vía Mercado Pago.

La mira sobre el control interno

El fiscal González no solo apunta a Reidel, sino también a los integrantes del Directorio y la Sindicatura. Se les acusa de haber omitido sus deberes de vigilancia y control, permitiendo que se utilizaran fondos del Estado para fines personales.

La diputada Marcela Pagano, una de las denunciantes, subrayó que incluso si estos gastos hubieran ocurrido en viajes oficiales, violan flagrantemente el régimen vigente de viáticos.

Medidas judiciales y posibles delitos

La justicia caratuló la investigación bajo figuras graves que podrían derivar en penas de prisión e inhabilitación:

1. Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

2. Peculado y malversación de caudales públicos.

3. Incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Próximos pasos: El fiscal solicitó al banco emisor el detalle de cada plástico asociado a la cuenta para identificar con nombre y apellido quién realizó cada compra. Mientras tanto, una denuncia paralela por los mismos hechos avanza en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.