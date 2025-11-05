El intendente de Lanús, Julián Álvarez, entregó reconocimientos a la delegación lanusense que participó en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, realizada en la ciudad de Mar del Plata, donde compartieron cómo vivieron esos días de intensa competencia y resaltaron la importancia de haber formado parte del certamen deportivo más importante de la Provincia de Buenos Aires.

“Quiero felicitarlos a todos y todas y decirles que nos sentimos muy orgullosos de que hayan representado a Lanús en este importante certamen de nivel provincial. Gracias a cada uno de ustedes por el gran esfuerzo realizado para honrar los colores de nuestro querido distrito”, manifestó Álvarez.

Vale recordar que Lanús consiguió cinco medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce en esa instancia definitoria. En oro se impusieron Tomás Álvarez en tenis de mesa para trasplantados sub-17; Josefina Mignelli en bádminton sub-16; los equipos de Rugby Seven sub-16 femenino y de handball sub-16 femenino; y Carlos Schwanek en ajedrez, categoría adultos mayores.

Mientras que obtuvieron la de plata Felipe Picarelli en judo, categoría masculina hasta 44kg; Luciano Ibarra en atletismo PCD sub-15; Mía Salguero en taekwondo sub-14 femenina libre hasta 45kg; Manuel Álvarez en atletismo sub-17 para trasplantados; Ana Paula Chiarel en atletismo sub-18; y en tenis dobles libre sub-16.

Y, con la de bronce, se quedaron Rosa Lisérgica en música de rock; Luciano Fernández en tenis de mesa sub-16 masculino no federado; el equipo de handball playa sub-18 masculino libre; y Juan Cientomano en lucha sub-14 masculino.

También participaron del encuentro el secretario de Cultura y Deportes, Alejo Di Carlo; y el subsecretario de Deportes, Gonzalo Díaz, entre otras autoridades.